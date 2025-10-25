Предотвратить измену почти невозможно. Если мужчина решит, что хочет сделать это, вряд ли остановится. Но ты все же можешь уберечь себя от подобных проблем. Для этого нужно изучить парня, прежде чем вступать с ним в серьезные отношения.

Мужчина не уверен в себе

Неуверенность в себе может проявляться по-разному. Одни мужчины полностью растворяются в отношениях и делают все, чтобы удержать девушку. Другие, наоборот, пытаются привлечь к себе как можно больше женского внимания, чтобы убедиться в том, что они могут вызывать интерес у противоположного пола.

О том, что мужчина не уверен в себе, можно понять и по его отношению к критике. Если он не выносит даже мелкие замечания и не умеет признавать ошибки, значит, его пока нельзя назвать зрелым человеком.

Он не умеет выстраивать личные границы

Мужчины, которые не смогли выстроить личные границы, легко поддаются соблазнам. Они не могут сказать «нет», даже когда чувствуют, что поступают плохо. Поэтому женщинам, которые хотят вступить с ними в отношения, довольно просто сделать это.

Подумай о том, как часто мужчина позволяет другим людям посмеиваться над собой или соглашается на то, что ему неинтересно. Если понимаешь, что у партнера плохо выстроены личные границы, попробуй деликатно обсудить эту тему. Может быть, после откровенного разговора мужчина решится обратиться к психологу.

Ему сложно довериться тебе

Если парень постоянно проверяет твой телефон и подозревает в измене, это тоже повод насторожиться. Возможно, он привык судить окружающих по себе и боится, что ты изменишь ему, так как сам способен на это.

Недоверие мужчины может быть связано и с тем, что ты часто специально провоцируешь его. Например, чтобы заполучить больше внимания или почувствовать собственную значимость. Постарайся найти другой способ оставаться интересной партнеру, если не хочешь испортить отношения.

Он изменял бывшим девушкам

Мы все порой ошибаемся и совершаем безрассудные поступки, но это не повод оправдывать измены. Если знаешь, что твой парень предал девушку, с которой встречался до тебя, будь готова к тому, что подобное может повториться.

Конечно, тебе не стоит быть слишком предвзятой к нему, так как важную роль в отношениях играет доверие. Но и не спеши расслабляться. Наблюдай за тем, как мужчина ведет себя в компании других женщин, и обрати внимание на то, как партнер реагирует, когда узнает о том, что кто-то из ваших друзей или знакомых был пойман на измене.

Его окружает множество женщин

Нет ничего страшного в том, что мужчина продолжает поддерживать общение со знакомыми женщинами. Насторожиться стоит в случае, если партнер скрывает от тебя общение с ними. Может быть, он делает это, потому что с коллегой или бывшей одноклассницей его связывает не только дружба.

О том, что мужчина способен на измену, предупреждает и его желание постоянно быть в центре внимания. Это может значить, что даже короткая вынужденная разлука с тобой может спровоцировать у него мысли о том, что нужно начать общение с другой девушкой.

Мужчина часто лжет

Патологических лжецов объединяет несколько признаков. Они часто кажутся нам остроумными, но их слова почти никогда не получается проверить. Лжецы оскорбляются, когда им задают вопросы на неудобные темы, и часто используют уточняющие слова, чтобы вызвать к себе больше доверия.

Среди патологических лжецов-мужчин немало изменщиков. Иногда такие парни создают связи на стороне только для того, чтобы обзавестись новым секретом. Измена кажется им игрой, из которой важно выйти победителем.

Его друзья изменяют своим девушкам

Конечно, тот факт, что в компании твоего парня оказался изменщик, не должен навредить вашим отношениям. Но тебе стоит задуматься о том, так ли хорош твой мужчина, если все его друзья славятся тем, что изменяют своим девушкам. Ведь если твоему партнеру интересно в их компании, значит, он разделяет их взгляды на жизнь и может следовать советам тех, кто не считает важным сохранять верность любимому человеку.

Обрати внимание и на то, как мужчина отзывается об изменах своих друзей и делится ли размышлениями на этот счет с тобой. Если он не понимает, чем руководствуются парни, и задумывается о том, чтобы реже общаться с ними, это хороший знак.

В семье парня все изменяли друг другу

Опыт родителей не всегда отражается на нашей жизни. Но если в семье, в которой рос твой парень, к изменам относятся спокойно, так как они — частое явление, это повод насторожиться. Возможно, твой партнер тоже считает, что в неверности нет ничего особенного.

Поделись с мужчиной своими переживаниями, если они не дают тебе покоя. Поговори с ним о том, как относишься к свободным отношениям и почему они для тебя неприемлемы. По реакции партнера и его ответам ты наверняка сможешь понять, есть ли смысл продолжать отношения.

Он осторожничает

Здорово, если вам с партнером удалось сохранить независимость в отношениях. Это важно, если вы хотите построить гармоничный союз, основанный на взаимоуважении. Другое дело, если мужчина постоянно что-то скрывает от тебя, недоговаривает и избегает разговоров на определенные темы.

Понаблюдай за тем, оставляет ли партнер телефон в комнате, когда уходит в ванную или другую комнату. Если он то и дело носит гаджет в кармане и делает все, чтобы ты не могла заглянуть в экран, скорее всего, ему есть что скрывать.