То, что Международный День пожилых людей отмечается именно 1 октября, во многом символично. По сути, осень жизни, как и осень года, неизбежно приходит к каждому. Но только у кого-то это заслуженный отдых, достаток и спокойная, счастливая жизнь в окружении дружной, заботливой и любящей семьи. А у кого-то — бедность или даже нужда, букет болезней и вдобавок, что не менее страшно - отчаянное чувство, что ты одинок, забыт и никому не нужен. К сожалению, такая «осень жизни» в Латвии - удел многих: по статистике, риску бедности подвержено более 40% латвийских сениоров! День пожилых людей — это своего рода напоминание о том, как важно, чтобы каждый человек преклонных лет знал и чувствовал: старость — не значит одиночество!

Именно эта фраза «Старость ≠ одиночество» стала названием гуманитарного проекта Латвийского Объединения самаритян (LSA), к которому известная торговая сеть «Lidl Latvija» подключилась три года назад. И если три года назад проект имел нулевой бюджет, то на сегодняшний день пожертвования составили … более 100 000 евро!

При этом к спонсорству не привлекались ни государственные, ни частные компании. Просто «Lidl» стал первым розничным торговцем, предложившим возможность пожертвований в тароматах. И любой человек, сдавая бутылки в таромате, мог выбрать: возьмет ли он евроценты или даже пару-тройку евро для собственных нужд, или нажмет на соседнюю кнопку, пожертвовав эти деньги на благое дело. Многие выбирали второе. Так и сложилась та самая внушительная сумма, которую позже «Lidl Latvija» вместе с LSA направили на благо одиноких сениоров Латвии.

Благодаря денежным средствам огромное число пожилых людей обеспечивалось базовыми продуктами питания, необходимыми средствами гигиены, медицинскими вспомогательными средствами. Одному одинокому сениору из Огре из суммы пожертвований оказалось возможным не только поменять мебель, которая у него была уже в весьма плачевном состоянии, и приобрести новую одежду, обувь, комплекты постельного белья, но даже перестелить пол! А сколько было куплено и потом вручено одиноким бабушкам и дедушкам всевозможных нужных и полезных вещей — подушки, чайники, настольные лампы, ночники, не говоря уже о комплектах того же постельного белья и прочего, чего сениоры из своих пенсий вряд ли могли бы приобрести сами! Также пожертвования через тароматы «Lidl» использовались и продолжают использоваться для организации различных мероприятий для сениоров. Небольшие, но незабываемые экскурсии, дружеские пикники, посиделки за красиво и вкусно накрытым столом на Пасху, Лиго и другие праздники, организация концертов в центрах социальной опеки в Риге, Валмиере, Кулдиге, Цесисе, Елгаве и, что немаловажно, в глубинке, — вот далеко не полный список всего того, что оказалось возможным сделать благодаря объединенным усилиям торговой сети «Lidl Latvija», Латвийского объединения самаритян и добрых людей со всей Латвии! Людей, которые одним нажатием на «правильную» кнопку поделились суммой, возможно, не слишком обременительной для своего бюджета, но такой важной для латвийских одиноких небогатых сениоров!

По словам руководителя отдела корпоративной социальной ответственности «Lidl Latvija» Антры Бирзуле, за 3 года был пожертвован депозит более чем за 1 миллион единиц тары, из которых, собственно, и собралась та самая сумма пожертвований, превысившая 100 тысяч евро. Больше всего средств было собрано в Риге: жители столицы пожертвовали на нужды пожилых людей более 55 тысяч евро. Среди рижан, в свою очередь, «рекордсменом» в этом смысле стал магазин «Lidl» на Бривибас гатве, 254: именно там была собрана наибольшая сумма пожертвований. Впрочем, не остались равнодушными к призыву помочь одиноким сениорам и жители других городов: в Лиепае, к примеру, сумма пожертвований за три года составила почти 6800 евро, в Огре - более 5600 евро, в Елгаве - более 5100 евро, в Валмиере более 4100 евро, в Вентспилсе - 4000 евро, в Юрмале - более 3600 евро. Активное участие в благотворительной акции принимали также жители Цесиса, Кулдиги и Бауски. И все пожертвованные средства направлялись одиноким пожилым людям именно в том регионе, где было сделано пожертвование:

- Например, пожертвованные средства в Лиепае используются для поддержки жителей Курземе, обеспечивая помощь тем, кто больше всего в ней нуждается на местном уровне. Таким образом, мы можем позаботиться и о тех, кто живёт дальше от столицы, но также нуждается в поддержке», — пояснила директор отдела коммуникаций «Lidl Latvija» Дана Хасана.

...Судьба любого успешного проекта — развиваться и расширяться. И благотворительный проект «Старость ≠ одиночество» в этом смысле не исключение. Тем более, что в этом году «Lidl» открыл четыре новых магазина – два в Риге и по одному в Кулдиге и Бауске; это дает основание полагать, что что общий объём пожертвований будет только расти. В свою очередь, руководитель Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш вместе со словами благодарности ко всем, кто поддержал проект, призывает латвийцев и проявлять щедрость и в дальнейшем, там более, что для этого не требуется особых усилий: «Мы призываем помнить о тех пожилых людях, кто одинок и живёт в бедности. Нажатие кнопки «Пожертвовать» в таромате «Lidl» - один из самых коротких путей к улыбке и радости на лице одинокого пожилого человека. Для него это возможность выйти из дома и встретить единомышленников, выпить чаю с сахаром, поспать на свежих простынях, включить ночник и сделать многое другое, что было бы невозможно без участия добрых людей...»

… «Депозитная» жестянка из-под колы или пластиковая бутылка из-под газировки для кошельков большинства людей активного возраста — это практически ничто. Однако именно из многих тысяч единиц пожертвованной депозитной тары с помощью торговой сети «Lidl Latvija» это все собирается в крупные суммы. А позже эти суммы превращаются не просто в красивые и полезные подарки; они — символ того, что в обществе важен каждый человек. Независимо от возраста и материального благосостояния…