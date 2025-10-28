Мы следим за качеством кожи, питанием и количеством выпитой воды. Однако часто не обращаем внимание на простые этапы бьюти-рутины, которые могут привести к серьезным проблемам. Один из таких – мытье волос. Да, все немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Собрали пять признаков того, что ты недостаточно тщательно моешь голову.

Как часто нужно мыть голову?

На самом деле, это зависит от нескольких факторов. Если у тебя сухая кожа или густые волосы, достаточно мыть голову один раз в неделю, а если жирная кожа головы и появляется перхоть – два раза.

Какие признаки некачественного мытья головы?

Жирные корни. Если у тебя жирные корни волос и нет объема, значит излишки кожного сала не смываются.

Перхоть. Кожа головы вырабатывает себум, который увлажняет и защищает волосы. Если мытье головы не тщательное, накапливается жир и грязь, что приводит к появлению перхоти.

Зуд. На коже головы могут скапливаться остатки средств для укладки, грязь, пот и омертвевшие клетки кожи – это и становится причиной зуда.

Выпадение волос. Избыток жира, омертвевшие клетки кожи и остатки средств закупоривают волосяные фолликулы и мешают росту волос.

Тусклые волосы. Накопление грязи на коже делает поверхность волос менее гладкой и хуже отражает свет, поэтому пряди становятся тусклыми.

Если ты замечаешь у себя эти признаки, откажись от сухого шампуня, увеличь частоту мытья головы и обратись к трихологу. Он учтет индивидуальные особенности и пропишет правильный план лечения.