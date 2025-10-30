Baltijas balss logotype
Учёные выяснили, что овсянка ускоряет старение кожи: как нейтрализовать вред фитиновой кислоты

Люблю!
Дата публикации: 30.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Учёные выяснили, что овсянка ускоряет старение кожи: как нейтрализовать вред фитиновой кислоты

В традиционных овсяных хлопьях содержится фитиновая кислота, связывающая цинк и коллаген, ускоряя процессы старения.

Результаты исследования Journal of Cosmetic Dermatology свидетельствуют о том, что ежедневное употребление овсянки приводит к потере эластичности кожи на 40% быстрее.

Популярная каша ускоряет старение и даже провоцирует мешки под глазами. И такую опасность несет — овсянка. В традиционных овсяных хлопьях содержится фитиновая кислота, связывающая цинк и коллаген, ускоряя процессы старения. Исследование Journal of Cosmetic Dermatology (2024): регулярное употребление овсянки ежедневно приводит к потере эластичности кожи на 40% быстрее. Об этом сообщает «Радио Трек».

Эксперты советуют ферментировать овсяные хлопья — замачивать их на ночь в кефире или добавлять витамин С, например ягоды. Аскорбиновая кислота нейтрализует фитаты, что помогает сохранить молодость кожи.

Многие перешедшие на ферментированную овсянку отмечают улучшение внешнего вида и исчезновение темных кругов под глазами.

Те, кто стремится сохранить здоровье кожи, могут обратить внимание на другие полезные крупы. Например, гречку, поскольку она содержит рутин — вещество, укрепляющее капилляры и предотвращающее куперозу. Исследование Skin Pharmacology and Physiology (2023) показало, что у людей, заменивших овсянку гречихой, уровень увлажненности кожи повысился на 30%.

Измените способ приготовления

Нутрициолог Камилла Грей советует отдавать предпочтение целозерным хлопьям длительного приготовления, ведь они содержат природные ферменты, разрушающие фитиновую кислоту. Также важно не добавлять сахар — лучше заменить его стевией или корицей.

Многие люди, которые изменили способ приготовления овсянки, отмечают улучшение состояния кожи и более молодой вид.

Видео