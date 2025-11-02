Иногда проанализировать состояние своего организма можно и без долгих обследований. Заметили тревожные сигналы — не откладывайте поход к врачу.

Старение — естественная часть жизни, и ее не нужно бояться. Однако одни люди даже в преклонном возрасте хорошо себя чувствуют и могут продолжать вести активную жизнь, а другие уже в тридцать чувствуют себя развалиной.

Есть простые способы понять, на какой возраст чувствует себя ваше тело. И для этого вовсе не нужно тратить деньги на обследования в дорогих клиниках или сдавать множество анализов.

Вот несколько ярких признаков, что ваш организм стареет и вам явно стоит что-то изменить в своем привычном образе жизни.

Слабая хватка

Как объясняет доктор Митч Ген, который специализируется на антивозрастной медицине, то, с какой силой вы можете сжать или схватить предмет, может многое рассказать о состоянии вашего тела.

«Чем сильнее хватка, тем больше мышечная масса, лучше состояние сердечно-сосудистой системы и выше продолжительность жизни», — отмечает врач.

Как измерить силу хвата в домашних условиях? Попробуйте сжать теннисный мяч или выжать мокрое полотенце.

Если вы в последнее время замечаете мышечную слабость, боль и скованность в суставах, вы стали менее гибкими — обратитесь за помощью.

Дурнота даже от самой простой активности

Обратите внимание на то, как вы чувствуете себя во время тренировок.

Врачи постоянно говорят о том, как важно для долголетия добавлять в свою жизнь больше движения. Спорт укрепляет кости и мышцы, повышает гибкость и улучшает равновесие, помогает поддерживать более здоровый вес, снижает уровень стресса и тревожности, идет на пользу когнитивным функциям.

Эксперты советуют выделять на физические упражнения не менее 150 минут в неделю. Однако если даже самые бережные тренировки провоцируют у вас одышку, головокружение, сильное утомление, то возможно, вашему сердцу по каким-то причинам с трудом удается перекачивать кровь.

Долгое восстановление после болезней

Ген отмечает: большинство вирусов проходит за 10 дней. Если вы даже обычной простудой болеете гораздо дольше, часто чихаете и кашляете и подолгу не можете восстановиться после выздоровления, значит, ваш иммунитет ослаблен.

Кстати, еще один симптом затянувшегося воспаления — проблемы с деснами. Так что не игнорируйте этот тревожный сигнал.

Плохое настроение и отсутствие либидо

Конечно, у каждого человека может быть время от времени не самое радостное настроение. Да и в трудные периоды жизни вам может быть не до секса. Однако иногда постоянная раздражительность и отсутствие либидо — признаки гормональных проблем.

Кроме того, гормональные изменения проявляют себя через приливы, выпадение волос, проблемы со сном.

Проблемы с когнитивными функциями

Стали постоянно все забывать, не можете сосредоточиться на одной задаче? Возможно, функции вашего мозга начали снижаться.

Мозг подобен мышце и нуждается в постоянном укреплении. Чтобы «прокачать» свой мозг, важно постоянно изучать что-то новое, пишет издание New York Post.

Тест

Есть простой перечень упражнений, который сможет сказать многое о вашем физическом состоянии.