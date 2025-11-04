Baltijas balss logotype
Что происходит с организмом, когда мы стареем: взгляд изнутри 0 307

Люблю!
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что происходит с организмом, когда мы стареем: взгляд изнутри

Секреты здорового старения: что происходит в организме и как ему помочь.

Как мы стареем биологически

Клеточное старение

Всю жизнь наши клетки проходят постоянный процесс деления, а их теломеры, защитные колпачки на концах хромосом, — постепенно укорачиваются. Это связано с проблемой конечной репликации — явления, при котором ДНК-полимераза не может полностью реплицировать концы линейных молекул. Когда теломеры достигают критической длины — мы стареем.

Окислительный стресс

Свободные радикалы, высвобождаемые во время клеточного метаболизма, создают каскад молекулярных реакций, которые могут повредить белки, липиды и ДНК. Этот окислительный натиск нарушает клеточную функцию, а мы начинаем стареть. Здесь всё зависит от баланса между антиоксидантами и свободными радикалами — чем больше радикалов, тем выше риск появления уязвимости к возрастным заболеваниям.

Воспаление и дисфункция иммунной системы

Старение вызывает сложные изменения в нашей иммунной системе, часто приводящие к хроническому воспалению. Это воспаление происходит по одной причине: с возрастом наша иммунная система претерпевает процесс, называемый иммуносенесценцией, при котором ее эффективность снижается. Ослабленная иммунная система делает нас более уязвимыми для инфекций и воспалительных заболеваний.

Физиологические изменения — из-за чего мы стареем

Сердечно-сосудистая система

Люди стареют, с возрастом стенки артерий становятся более жесткими, что способствует повышению артериального давления и снижению податливости сосудов. Сердечный выброс снижается, и сердце может претерпевать структурные изменения, такие как гипертрофия левого желудочка. Эти изменения повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний: гипертония, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.

Нервная система

Мы стареем, и объем мозга уменьшается — особенно в областях памяти и исполнительной функции. Уровни нейромедиаторов могут колебаться, также влияя на регуляцию настроения и когнитивные способности.

Эндокринная система

Уровень гормона роста, тестостерона, эстрогена и гормонов щитовидной железы снижается с возрастом, способствуя изменению состава тела, уровня энергии и сексуальной функции. Гормональный дисбаланс может увеличить риск метаболических нарушений, таких как диабет и дисфункция щитовидной железы.

Мы стареем, но мы можем стареть правильно

Питание:

  • Придерживайтесь сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами, цельными злаками, постными белками и полезными жирами.

  • Включайте в рацион яркие фрукты и овощи с высоким содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов.

Выбирайте постные источники белка: птица, рыба, бобовые и тофу. Они обеспечивают необходимые питательные вещества без избытка насыщенных жиров.

Ограничьте потребление обработанных пищевых продуктов, сладких закусок и высококалорийных напитков — именно они способствуют воспалению, окислительному стрессу и метаболической дисфункции.

Пейте много воды в течение дня — она поддерживает пищеварение, кровообращение и общую клеточную функцию. Примерно 25-30 мл. на 1 кг.

Физическая активность и физические упражнения:

  • Занимайтесь регулярной физической активностью: аэробные упражнения, силовые тренировки, упражнения на гибкость и балансировку.

  • Старайтесь уделять не менее 150 минут аэробной активности средней интенсивности или 75 минут аэробной активности высокой интенсивности в неделю. Рекомендуем заниматься минимум 2-3 раза в неделю.

  • Найдите приятные занятия-заменители. Например: ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы или садоводство — они способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, мышечной силе и гибкости суставов.

Здоровье мозга и когнитивная стимуляция:

  • Вам жизненно необходимы виды деятельности, которые стимулируют когнитивные функции. Чтение, головоломки, игры, изучение новых навыков и общение — всё это помогает не только развиваться, но и не стареть.

  • Оставайтесь умственно активными, бросая себе вызов новыми задачами, хобби и интеллектуальными занятиями, которые требуют решения проблем, творчества и критического мышления.

  • Уделяйте приоритетное внимание сну и расслаблению, чтобы поддержать консолидацию памяти, эмоциональную регуляцию и когнитивную обработку информации.

  • Практикуйте осознанность, медитацию и методы управления стрессом, чтобы уменьшить беспокойство, улучшить концентрацию внимания и общее самочувствие.

#здоровье #старость
Видео