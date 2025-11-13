Baltijas balss logotype
Почему нельзя спать ногами к двери: мифы, страхи и немного фэншуй 0 329

Люблю!
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему нельзя спать ногами к двери: мифы, страхи и немного фэншуй

С древности сон считался временем, когда человек уязвим для внешних сил. Неудивительно, что вокруг него возникло множество примет — особенно связанных с направлением, в котором мы спим. Одно из самых известных убеждений гласит: нельзя ложиться ногами к двери. Но почему?

Откуда пошла примета

Эта традиция уходит корнями в славянские и скандинавские поверья. Наши предки считали, что во сне душа человека временно покидает тело и может «увидеть выход» — дверь, ведущую в потусторонний мир. Если спать к ней ногами, душа якобы может не вернуться обратно.

Кроме того, дверь воспринималась как портал, через который могли проникнуть злые духи. А пробуждение с тяжестью в теле или ночные кошмары считались знаком, что невидимые сущности тревожат спящего.

Не менее известное суеверие связано с похоронным обрядом: покойников традиционно выносили из дома ногами вперед. Поэтому считалось, что такое положение во сне может «накликать смерть».

Что говорит фэншуй

Даосская практика фэншуй также не советует спать ногами к дверному проему. Согласно учению, во время сна жизненная энергия (ци) медленно циркулирует по телу, и дверь в этом случае становится каналом для её утечки.

Результат — утренняя вялость, раздражительность и ощущение разбитости. Причем речь идёт не только о входной двери, но и о балконной, межкомнатной или даже дверце шкафа.

Стоит ли верить

Верить в эти приметы или нет — личное дело каждого. Но если перестановка кровати делает сон спокойнее, почему бы не попробовать? Ведь комфорт и чувство безопасности — куда важнее древних суеверий.

#сон #народные приметы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео