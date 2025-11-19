Даже самая новая сантехника со временем может начать подкапывать. Звук капель в ванной или на кухне раздражает и может оставить пятна, но ждать мастера не всегда удобно. Есть простой способ временно справиться с проблемой, пока кран не будет отремонтирован.

Даже самая качественная сантехника со временем подвержена износу. Протекающий кран в ванной комнате перестал быть чем-то удивительным. Обычно такие проблемы легко решаются вызовом специалиста по ремонту.

Однако до его прибытия звук капель, падающих на эмаль ванны или раковину, будет продолжать напоминать о проблеме.

Кроме того, на месте утечки через несколько часов может появиться желтое пятно от налета. Чтобы не терпеть ожидания сантехника, можно временно прибегнуть к следующему решению.

Привяжите обычную нитку к носику крана, а другой конец закрепите к сливу или подставленному ведерку. Таким образом, капли будут тихо стекать по нитке по нужному вам направлению. Это не только устранит раздражающий звук, но и избавит от необходимости потом оттирать ржавчину.

Источник: whoopee