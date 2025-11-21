Мы никого не осуждаем — просто напоминаем, от каких вещей давно пора избавиться.

1. Пыльный подзор для кровати

Рюши вокруг бортика кровати когда-то скрывали под собой вещи, но теперь вы дышите пылью каждую ночь. Пора избавиться от старых накоплений.

2. Серые полотенца

Используйте полотенца максимум три дня, затем стирайте с уксусом. Если они пожелтели или выцвели, меняйте без сожаления.

3. Неудобные туфли

Жалко выкидывать любимые туфли, но если ходить в них невозможно, хранение лишнее.

4. Обувь с неприятным запахом

Старые кроссовки или тапки с запахом содержат бактерии, которые переносятся на другую обувь.

5. Сувенирные кружки и стаканы

Оставляйте только те, которыми пользуетесь или которые вызывают приятные воспоминания. Остальные — лишние.

6. Лифчики, которые не подходят

Растянутые резинки и лямки, которые спадают или не поддерживают грудь, нужно убрать.

7. Обтягивающие джинсы, в которые не влезть

Если пара лежит больше пяти лет и не подходит, пора от неё избавиться.

8. Одинокие носки

Не стоит хранить потерянные носки годами — проще купить новые.

9. Старые награды

Кубки и грамоты детей, которые уже взрослые, лучше убрать, чтобы освободить место для новых побед.

10. Старые диски

Если вы не слушаете CD, коллекцию дисков можно убрать.

11. Старые садовые перчатки

Слишком грязные и изношенные перчатки повышают риск инфекции, замените их новыми.

12. Просроченные специи

Молотые специи хранятся 2–3 года, перец горошком и другие — до 4 лет.

13. Проволочные вешалки

Они цепляются за одежду и растягивают деликатные вещи. Лучше заменить их на пластиковые или деревянные.

14. Старая косметика

Консилеры и жидкие основы — до полугода, тушь и подводки — каждые 3 месяца, помада и блеск — до 2 лет.

15. Визитные карточки и записные книжки

С появлением смартфонов хранить бумажные контакты больше нет необходимости.

16. Сломанные зонты

Очевидно, что они не нужны.

17. Старые контейнеры

Если контейнеры пахнут или покрылись липкой пылью, замените их новыми.

18. Старые пуговицы

Если не планируете рукоделие, лишние пуговицы только занимают место.

19. Старые куклы

Если они пугают или вызывают неприятные эмоции, уберите их подальше.

20. Товары для хобби, которыми не пользуетесь

Не нужно хранить материалы для заброшенных проектов.

21. Книги, которые не будете перечитывать

Если книга не понравилась, от неё лучше избавиться.

22. Домашние футболки в пятнах и дырках

Даже дома стоит носить чистую и комфортную одежду.

23. Старые резинки для волос

Меняйте их на пластиковые пружинки, чтобы волосы не путались и не секлись.

24. Детские рисунки

Сохраняйте только несколько значимых работ, а не каждую мелкую зарисовку.

25. Засохшие букеты

Цветы, которые завяли, не стоит хранить дольше положенного времени.

