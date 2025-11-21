Baltijas balss logotype
Греческий куриный суп авголемоно с лимоном: классический рецепт 0 218

Люблю!
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Греческий куриный суп авголемоно с лимоном: классический рецепт

Название блюда происходит от местного соуса из яиц, лимонного сока и тёплого бульона. Благодаря ему суп приобретает красивый жёлтый оттенок, немного кремовую консистенцию и яркий аромат.

Ингредиенты

  • Куриные бёдра с кожей и костями 6 штук

  • Вода 2 л

  • Крупная луковица 1 штука

  • Чёрный перец горошком 2 ст. ложки

  • Соль 1 ст. ложка

  • Паста ризони (орзо) или длиннозёрный рис 80–100 г

  • Крупные яйца 4 штуки

  • Лимонный сок 60 мл

Можно добавить

  • Лимон по вкусу

  • Укроп по вкусу

Приготовление

1․ Выложите курицу в кастрюлю и залейте водой. Добавьте неочищенную луковицу, разрезанную на четыре части, перец и соль.

2․ Доведите до кипения на сильном огне. Затем убавьте его так, чтобы жидкость немного бурлила.

3․ Готовьте 45–60 минут, пока курица полностью не проварится. В процессе снимайте с бульона пенку.

4․ Выньте бёдра. Процедите бульон через сито. Если просочилось что-то лишнее, уберите.

5․ Отлейте в какую-нибудь ёмкость 480–500 мл бульона. Остальной верните в кастрюлю и доведите до кипения на средне-высоком огне.

6․ Закиньте в кастрюлю пасту или рис. Орзо готовьте 7–9 минут до состояния аль денте. Рис тоже нужно довести до такого состояния, не доваривая его до конца.

7․ Тем временем очистите куриные бёдра от шкурки и костей. Мясо нарежьте на кусочки или разберите руками.

8․ Выложите их в кастрюлю и сделайте слабый огонь.

9․ В миске венчиком взбивайте яйца в течение 2 минут. Продолжая взбивать, постепенно влейте лимонный сок.

10․ Всё так же взбивая, тонкой струйкой добавьте тёплый бульон. Благодаря этому яичная масса прогреется и не свернётся в горячем бульоне.

11․ Перелейте массу в кастрюлю с курицей и перемешайте. Готовьте суп 3–5 минут до загустения, но не доводите до кипения.

12․ При подаче можно добавить в суп кусочки лимона и рубленый укроп.

#курица #лимон #еда
