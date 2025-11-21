Лонгслив — это та самая вещь, которую легко недооценить. Он не броский, но именно такие вещи чаще всего становятся опорой нашего гардероба. Простая модель с длинным рукавом — это идеальная база, которая помогает создавать образы в любом стиле. Лонгслив легко преображается из повседневной одежды в элегантную с помощью правильных комбинаций. Как и с чем его носить, рассказала имидж-стилист Екатерина Краснова.

С джинсами

Это универсальный дуэт. Самое очевидное и всегда удачное сочетание. Базовый лонгслив и джинсы создают чистый, актуальный силуэт. «Добавьте ремень, серьги-кольца и сумку интересной формы, и повседневный образ уже выглядит собранно. Для офиса можно выбрать лонгслив из плотного трикотажа с гладкой фактурой, а для прогулок из мягкого хлопка или ребристого трикотажа», — советует стилист.

С юбкой

Лонгслив отлично смотрится с юбками любого кроя. С миди-плиссе из плотного хлопка он создает изящный, слегка романтичный образ. С кожаной мини выглядит современно и дерзко. «А если добавить ремень на талию и сапоги, получится элегантный классический городской образ. Секрет в том, чтобы выбрать качественный материал и посадку „по фигуре“, тогда даже самая простая вещь будет выглядеть дорого», — рассказывает эксперт.

Под жакет или жилет

Если хочется собранности и стиля, наденьте лонгслив под жакет, жилет. Он заменит рубашку, при этом не добавляя объема. Екатерина: «Особенно эффектно смотрятся комбинации контрастных цветов, например, белый лонгслив под темный жакет или графитовый бежевый. Это простой способ сделать образ многослойным и интересным без лишних деталей».

С брюками

Современная мода позволяет носить лонгслив даже в рамках делового дресс-кода. С прямыми брюками или моделями-палаццо он выглядит спокойно и уверенно. Добавьте серьги-гвоздики, часы, тонкое колье и получите минималистичный образ с характером.

Как первый слой

Лонгслив — это идеальная база для многослойных образов. Носите его под платье-комбинацию, сарафан или жилетку. Стилист: «Такой прием не только выглядит стильно, но и помогает продлить „жизнь“ летних вещей до поздней осени. Особенно эффектно смотрятся тонкие лонгсливы в молочном, сером или графитовом оттенке».

Пропорции и баланс

Чтобы лонгслив выглядел стильно, важно соблюдать баланс. Если модель плотная и облегающая, то выбирайте более свободный низ, например, широкие брюки, джинсы-бойфренды, юбку-трапецию. А если лонгслив свободный, лучше сочетать его с узкими джинсами, кожаными легинсами или юбкой-карандаш. Так вы сохраните пропорции и подчеркнете фигуру.

Ткань и качество

Базовый лонгслив всегда работает на ваш образ, если ткань качественная. «Избегайте моделей, которые слишком тонкие или меняют форму, они быстро теряют аккуратный вид. Лучше выбирать хлопок с небольшим добавлением эластана или вискозу, так как такие ткани держат форму, дышат и комфортны в течение дня», — советует специалист.

Стиль и функциональность

Не превращайте лонгслив в «фоновую» вещь. Он может быть минималистичным, но при этом выразительным. Нужно лишь подобрать интересные украшения или аксессуары. Так образ не будет скучным, даже если все элементы базовые.

«Лонгслив всегда уместен, поддерживает, не перетягивает внимание, но делает все, чтобы вам было комфортно и красиво. Стоит лишь добавить немного фантазии, и он легко станет вашей самой носимой вещью», — заключает Екатерина.