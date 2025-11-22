С наступлением холодов многие бальзамы для губ перестают справляться со своей задачей. Объясняем, как по составу отличить работающую формулу от бесполезной.

Нежная кожа губ остро реагирует на холод и перепады температур, поэтому поздней осенью и зимой многие из нас сталкиваются с дискомфортными ощущениями, шелушением и трещинками. Чтобы избежать этого, важно подобрать правильный уход: тот, который устраивал вас летом, зимой может не только не подойти, но и усугубить ситуацию.

Что искать в составе?

По мнению дерматологов, в холодное время года стоит обратить внимание на бальзамы с керамидами – эти компоненты работают как восстановители естественного защитного барьера. Не менее важны натуральные воски, такие как пчелиный или карнаубский, которые создают надежный щит от непогоды. Для интенсивного питания идеально подходят масла какао, ши или жожоба, а пантенол поможет успокоить уже поврежденную кожу.

Что касается частоты использования, здесь важно найти золотую середину. Специалисты рекомендуют выработать ритуал: наносить бальзам утром после умывания, обновлять за 15 минут до выхода на улицу и обязательно использовать плотный слой перед сном как восстанавливающую маску. Если вы используете декоративную косметику для губ, то желательно также наносить бальзам за пять минут до нанесения помады. Это усилит работу увлажняющих компонентов, которые есть в большинстве помад, и дополнительно защитит кожу.

Не стоит забывать и о мягком отшелушивании. Легкий пилинг раз в неделю поможет избавиться от ороговевших частичек, но после него обязательно нужно нанести питательный бальзам. Тем не менее, если на коже губ есть трещинки и она сильно пересушена, то механическое скрабирование может усугубить ситуацию. Если очищение необходимо, выбирайте самые мягкие ферментативные формулы или просто протирайте губы влажным мягким полотенцем.

Пептидные бальзамы

Есть еще один компонент, который не просто так стал трендовым, – это пептиды. В отличие от простых увлажняющих ингредиентов, пептиды не только временно смягчают кожу, а работают на перспективу, укрепляя ее структуру изнутри, и стимулируют естественную выработку коллагена и эластина.

Особенно ценны пептиды в ситуациях, когда губы уже пострадали от непогоды. Они ускоряют регенерацию, помогая восстановить поврежденные участки быстрее и эффективнее. При этом пептиды отлично сочетаются с другими защитными компонентами – например, в составе бальзама с пчелиным воском они создают идеальный тандем: воск защищает от внешних воздействий, а пептиды работают над восстановлением.

Не навреди

Некоторые бальзамы для губ могут принести больше вреда, чем пользы. Легкие увлажняющие формулы, которые идеально работали летом, могут создавать иллюзию ухода, маскируя реальные проблемы.

Особое внимание стоит обратить на составы с ментолом и камфорой. Эти компоненты дают приятный охлаждающий эффект, но фактически они раздражают чувствительную кожу губ и могут провоцировать дополнительную сухость. Представьте: вы наносите бальзам с ментолом перед выходом на мороз – кожа получает двойной стресс от охлаждения.

Стоит быть осторожнее с бальзамами на водной основе и с прозрачными гелевыми текстурами. Вода, содержащаяся в их составе, на холоде быстро испаряется и буквально вытягивает влагу из кожи вместе с защитными липидами. В результате губы становятся еще суше, чем до использования средства. Также не стоит полагаться на ухаживающие свойства модных масел для губ. Это больше декоративное средство, чем уходовое, поэтому перед его нанесением всегда пользуйтесь бальзамом.

Еще одни нежелательные гости в зимнем уходе – спирт и агрессивные отдушки. Спирт разрушает и без того хрупкий защитный барьер, а искусственные ароматизаторы могут вызывать раздражение и аллергические реакции, особенно когда кожа ослаблена воздействием низких температур. Для склонных к сухости и трещинам губ дерматологи рекомендуют выбирать на зиму бальзамы среди космецевтических брендов, без ароматизаторов и с мощными восстанавливающими формулами.