Красиво на картинке - разочарование в быту: тренды в интерьере, которые не стоит повторять 0 584

Люблю!
Дата публикации: 22.11.2025
Kleo
Изображение к статье: Красиво на картинке - разочарование в быту: тренды в интерьере, которые не стоит повторять

Эффектные, но непрактичные интерьерные тренды, которые разочаровывают в повседневной жизни. Разбираемся, что не стоит повторять у себя дома.

Интерьерные тренды постоянно меняются, а интернет только подкидывает новые идеи, от которых хочется сказать дизайнеру: "Хочу все". Но есть детали, которые действительно выглядят эффектно на рендерах, но в реальной жизни быстро превращаются в источник раздражения. Ниже – честный разбор популярных решений, которые лучше дважды обдумать, прежде чем включать в проект.

Плинтус с подсветкой

Смотрится футуристично и визуально "поднимает" стены, но живет такой плинтус недолго. Любая неровность пола делает свет линией с обрывами, а пыль становится чуть ли не главным акцентом комнаты. За такой подсветкой нужен регулярный уход и аккуратный быт – иначе эффект "картинки" исчезает через пару недель.

Стеклянная перегородка в ванной

Стекло смотрится свежо, расширяет пространство и создает ощущение спа-зоны. Но есть нюанс – вода. Капли, разводы, мыльные следы – все видно сразу. Если в планах нет ежедневной протирки стекла, лучше выбирать матовое или комбинированное решение.

Кухня без ручек

Это красиво – чистые линии, идеальная геометрия, ни одной детальки лишней. Но реальность жестче эстетики. Механизмы push-to-open быстро изнашиваются, дверцы открываются от любого касания, а фасады постоянно в отпечатках пальцев. Владельцы светлых или матовых кухонь особенно быстро устают. Да, минимализм – это красиво, но ручки иногда спасают жизнь и нервы.

Теплая стена в ванной вместо полотенцесушителя

Решение модное, стильное и будто бы более "премиальное". Но в быту теплая стена работает хуже, чем кажется. Полотенце сохнет медленнее, за ночь не успевает восстановить свежесть, а в маленьких ванных влажность собирается быстрее. Полотенцесушитель – не такая уж и "немодная" деталь, если учитывать практичность.

Как выбирать тренды без разочарований

Ориентироваться только на красоту – нормальное желание. Но любая интерьерная деталь должна проходить проверку на удобство: легко ли ухаживать, насколько износостойко, подходит ли вашему образу жизни. То, что идеально для съемки, может оказаться не самым удобным решением для ежедневной рутины. Тренды приходят и уходят, а комфорт остается в вашей квартире надолго.

#дом #дизайн #кухня #интерьер #комфорт
