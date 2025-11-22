Baltijas balss logotype
Принц Уильям объяснил, почему запрещает детям пользоваться смартфонами 0 225

Люблю!
Дата публикации: 22.11.2025
Kleo
Изображение к статье: Принц Уильям объяснил, почему запрещает детям пользоваться смартфонами

Принц Уильям рассказал, что их с Кейт дети не пользуются телефонами. Джордж может получить первый смартфон только при переходе в среднюю школу.

Принц Уильям рассказал о правилах, которых они с Кейт Миддлтон придерживаются в воспитании своих детей – 12-летнего Джорджа, 10-летней Шарлотты и 7-летнего Луи. Одно из них – полный запрет на смартфоны.

Выступая на экологической премии Earthshot Prize 2025 в Бразилии, принц отметил, что это правило становится все труднее соблюдать, особенно если речь идет о старшем ребенке.

"Когда Джордж перейдет в среднюю школу, у него, возможно, появится смартфон с ограниченным доступом к интернету", – признался принц Уильям.

По его словам, отказ от гаджетов – осознанное решение. Родители хотят защитить детей от чрезмерного влияния соцсетей и бесконтрольного доступа к информации. При этом, отмечает наследник короля, детям все равно необходимо быть на связи. Для того чтобы писать SMS и звонить, у них есть "кирпич" – обычный телефон с кнопками без выхода в Сеть.

Принц также подчеркнул, что в их семье важно сохранять честность и открыто говорить с детьми о любых, даже трудных темах. Уильям признался, что самое сложное правило для них с Кейт – быть откровенными, особенно когда речь зашла о состоянии здоровья принцессы.

Напомним, весной 2024 года Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали рак. После курса лечения принцесса достигла ремиссии и постепенно вернулась к публичной деятельности. Несмотря на волну слухов, сейчас Кейт активно участвует в благотворительных и государственных мероприятиях.

#благотворительность #интернет #семья #соцсети #смартфоны #новости #воспитание #знаменитости #общение #здоровье
