5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью 0 225

Люблю!
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 5 советов, которые могут навредить вашему психическому здоровью

Иногда советы, которые кажутся полезными, на самом деле могут негативно влиять на психическое состояние. Терапевты выделили фразы и убеждения, мешающие здоровому мышлению.

«Счастье должно быть вашей целью»

Терапевт Апарна Сагарам отмечает, что для многих счастье кажется главной целью. Но ставить счастье как цель неправильно: это чувство, как и любая другая эмоция, приходит и уходит.

Вместо того чтобы гнаться за счастьем, важно быть довольными, спокойными и эмоционально уравновешенными. Это позволяет переживать как радостные моменты, так и моменты разочарования или гнева.

Общество часто навязывает идею, что новые отношения, дети или престижная работа сделают нас счастливыми, но на практике это далеко не всегда так.

«Развод — это неправильно»

В браке всегда есть возможность улучшить отношения: чаще устраивать свидания, распределять обязанности по дому. Но если ваши взгляды на семью и детей сильно отличаются от партнёра, стремление сохранить брак может быть ошибкой.

Для некоторых людей развод безопаснее, чем оставаться в неблагополучных отношениях. Честность и уважение к собственным потребностям важнее, чем следование общественным ожиданиям.

«Семья — это всё»

Если вы выросли в поддерживающей, доверительной семье с открытым общением, легко поверить в это утверждение.

Но если в вашей семье есть серьёзные нерешённые психические проблемы, это утверждение может создавать давление и чувство вины. Важно понимать, что здоровые семейные отношения не универсальны.

«Важно ставить других людей на первое место»

Это убеждение особенно опасно для людей, склонных угождать другим или перфекционистов. Когда вы постоянно отдаёте предпочтение другим, игнорируя свои собственные потребности, страдает душевное равновесие.

Например, если вы одалживаете деньги члену семьи, хотя не можете себе этого позволить, вы жертвуете своими ресурсами и эмоциональным комфортом.

«Вы должны иметь детей до определённого возраста»

Культурные и воспитательные установки могут создавать давление на решение завести детей.

Если вы не хотите детей, общественные ожидания могут вызывать чувство ловушки и тревоги. Важно ориентироваться на собственные желания, а не на чужие стандарты.

Вам не нужно следовать системам убеждений, которые для вас не имеют смысла.

Источник: 1001sovet

#общество #семья #отношения #советы #эмоции #психология #дети
