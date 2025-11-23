Baltijas balss logotype
Нарумянить щёчки: как правильно наносить румяна, чтобы не насмешить людей

Люблю!
Дата публикации: 23.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Нарумянить щёчки: как правильно наносить румяна, чтобы не насмешить людей

Румяна — гениальный продукт в косметичке! Не зря женщины еще несколько веков назад «раскусили», насколько он важен для полноценного макияжа и начали активно его применять. Звездный визажист и бьюти-эксперт Алена Сидорова объяснила, как правильно выбирать и наносить румяна, чтобы выглядеть как роскошная леди, а не нелепая Марфуша из «Морозко».

Сухие или жидкие

Румяна сегодня выпускаются в основном в трех консистенциях: в сухой текстуре, кремовой и жидкий тинт.

Сухие: они как пудра (могут быть прессованными или рассыпчатыми), но очень пигментированы, легко набираются на кисточку, но можно «переборщить» и стать «матрешкой», поэтому лучше выбирать прессованные румяна.

Кремовые: выглядят как помадка и шикарно тушуются на коже, здесь нет особых критерий в выборе цвета. Прекрасно работают на возрастной коже, не подчеркивая заломов. «Единственный минус — они не стойкие и нужно поправлять в течение дня. Но есть секрет. Лучше нанести такие румяна сразу после крема и только потом припудрить — это даст стойкость на день», — советует эксперт.

Жидкие тинты: по сути это водичка с красящим пигментом. Идеален для хорошей кожи или загорелой, можно нанести на щеки, на неподвижное веко и на губы и получить мономакияж, придающий лицу свежий и здоровый вид. Шикарно наносится пальцами, если смешать с тональным/ВВ-кремом, оттенок приглушится, но на лице будет виден как естественный румянец.

Ваша личная палитра

«Перед выбором и покупкой ущипните себя за яблочки щек, и вы увидите естественный цвет румянца, и только после этого прислоняйте цвета, чтобы подобрать именно ваш оттенок», — поясняет звездный визажист.

Как правило, работающие оттенки: красный, сливовый и розовый. Никаких кирпичных! На каждой коже они будут смотреться по-разному, где-то ярко, а где-то приглушенно. Бояться яркого цвета не надо, его всегда можно приглушить пудрой или тоном. А если нанести на губы, на яблочки щек и увести на висок и немного на подвижное веко, мы получим лифтинг макияж.

Если румян под рукой в нужный момент не оказалось, их легко можно заменить любимой помадой. Но только той, что вы собирались нанести на губы именно сегодня. «Нанесите помаду на тыльную сторону ладони и пальцом перенесите на яблочки щек похлопывающими движениями», — продолжает бьюти-эксперт.

На скулы или щеки?

Наносить румяна лучше непосредственно на яблочки щек. Это позволит мгновенно освежить лицо, даже если спали пару часов. «Встаньте перед зеркалом и улыбнитесь. Наносите румяна пушистой кисточкой круговыми движениями от периферии лица к вискам. Румянец не должен выходить за линию второго пальца от уголка губ и до мочки уха по вертикали», — рекомендует Алена.

Кремовые текстуры/тинты также наносим кистью или пальцами, но не размазываем, иначе будет «грязь» на лице. Самый универсальный способ — нанесение круговыми движениями на яблочках щек. Второй вариант — по диагонали. Это освежающий макияж и лифтинг-эффект. Румянец к вискам с переходом на неподвижное веко подчеркивает макияж глаз и опять же «подтягивает» лицо и визуально дает лифтинг. И можно еще наносить румяна пастельных оттенков широкой кистью, растушевывая вниз. Но последний способ эксперт не советует применять обладательницам круглого лица.

#макияж #женщины #уход #красота #советы #косметика
