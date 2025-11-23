Ученые решили проверить, как черты лица малыша могут влиять на стремление родных людей заботиться о нем. Результаты исследования их удивили.

Когда ребенок появляется на свет, родственники и друзья новоиспеченных родителей часто начинают гадать: на кого же малыш похож больше — на папу или на маму? В рамках нового исследования учены выяснили: ответ на этот вопрос может повлиять на будущее ребенка гораздо сильнее, чем может показаться.

Гены пальцем не сотрешь

Человек эволюционно запрограммирован передавать свои гены потомству. Мы бессознательно будем делать все для выживания тех, кто несет общие с нами гены.

Да, в вопросах отношения к детям работает не только биологическая сторона. Однако люди будут изначально более склонны заботиться о тех, с кем есть генетическое родство.

Как наш мозг понимает, кто перед ним? Самый простой признак общих генов — внешнее сходство. Похожими могут быть на практике далеко не только кровные родственники. Однако бессознательно мы все же считываем сходство как сигнал: этот ребенок внешне похож на меня, он переносит мои гены, значит, я должен о нем заботиться.

В теории мать не будет сомневаться в генетическом родстве с малышом, ведь она его вынашивала. А значит, на ее отношение не должна влиять внешность ребенка.

Именно эту гипотезу решили проверить ученые в рамках работы, опубликованной в издании Social Evolution and History.

Суть исследования

Шесть лет назад авторы исследования в онлайн-формате опросили 302 россиян, 308 американцев и 605 бразильцев.

Для того чтобы понять, насколько добровольцы похожи на одного из родителей, их попросили самостоятельно оценить этот параметр по пятибалльной шкале по 5 ключевым внешним признакам.

Также ученым нужно было понять, насколько активно эти люди получали заботу в детские годы от матерей и отцов. Для этого они попросили участников оценить верность определенных утверждений.

Например:

«Я чувствовал, что моя мама эмоционально меня поддерживала»;

«Мой папа обычно помогал мне решать проблемы».

Кроме того, исследователи отдельно проверили, насколько тесно испытуемые общались с бабушками и дедушками, как часто они виделись.

Стоит отметить, что исследователи заранее проверили объективность такого подхода, пишет издание Naked Sciеnce.

На следующем этапе все вопросы разбили на три группы: сходство детей с родителями (10 вопросов); родительская забота (8 вопросов); помощь в заботе о детях со стороны бабушек и дедушек (3 вопроса).

Все ответы проанализировали с помощью байесовских методов.

Что удалось узнать

Оказалось, что похожесть ребенка на отца действительно влияла на то, как к малышу будет относиться и сам папа, и родня с его стороны. Чем сильнее дочь или сын напоминали отца, тем больше он о нем или о ней заботился и тем теплее его/ее воспринимали бабушка и дедушка со стороны мужчины.

К удивлению ученых, с женщинами это правило сработало точно так же. Чем больше ребенок походил на маму, тем больше и она, и ее родственники заботились о малыше. А схожий с отцом отпрыск получал меньше заботы.

Интересно, что место проживания тоже влияло на то, как воспитывались дети. Самыми вовлеченными оказались американские отцы. В России больше всего о малышах заботились бабушки и дедушки со стороны мамы. А в Бразилии ученые отметили наиболее низкую вовлеченность всех категорий родственников.