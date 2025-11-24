Психолог выделила пять типичных ошибок, которые мешают женщинам быть счастливыми и реализованными.

эксперт: Лаура Шлезингер, психолог

Глупая привязанность

Оценка собственной ценности через отношения с мужчиной ведет к поспешным бракам и зависимым связям. Совет: повышайте самооценку и не унижайте себя недостойными отношениями.

Глупая преданность

Принятие плохого поведения партнёра «ради любви» и страх остаться одной создают эмоциональную зависимость. Совет: не смешивайте фантазии, сексуальные отношения и настоящую любовь — будьте честны с собой.

Глупые ожидания Попытки «перевоспитать» партнёра ведут к разочарованию. Совет: прежде чем вступать в брак, оценивайте реальность отношений и свои мотивы, а не прошлые травмы.

Глупый замысел

Заводить ребёнка стоит только тогда, когда есть любовь, средства и возможности обеспечить его благополучие. Совет: обдумайте своё решение о материнстве без давления общества или страха остаться одна.

Глупая беспомощность

Подавление гнева и неспособность отстаивать свои границы ведёт к депрессии и болезням. Совет: проявляйте эмоции конструктивно, устанавливайте границы и не позволяйте другим злоупотреблять вами.

Источник: pomada.cc