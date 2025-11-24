Baltijas balss logotype
5 ошибок при умывании, которые портят кожу 0 341

Люблю!
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 5 ошибок при умывании, которые портят кожу

Даже привычная ежедневная процедура умывания может навредить коже, если нарушать простые правила. Эксперт рассказывает, чего категорически не стоит делать, чтобы лицо оставалось свежим и здоровым.

Эксперт: Дарья Гончарик, косметик-эстетист, совладелица бьюти-бара

Ошибки при умывании

1. Умываться ледяной или очень горячей водой

Чаще всего при умывании выбирают неверную температуру воды. Умываться ледяной водой или распаривать лицо горячей — ошибка, которая вредит коже. Вода для умывания должна быть комнатной температуры или слегка тёплой.

2. Умывание с мылом и агрессивными средствами

Ещё одна частая ошибка — натереть кожу до скрипа. Самый главный момент здесь: ни в коем случае не умывайтесь мылом, предупредила эксперт. Выбирайте средства с уровнем кислотности рН 5,5. И проверьте, чтобы в них не было агрессивных ПАВов: SLS (sodium lauryl sulfate, лаурилсульфат натрия), SLES (sodium laureth sulfate, лауретсульфат натрия), SCS (sodium coco sulfate, кокосульфат натрия), ALS (ammonium lauryl sulfate, лаурилсульфат аммония) и ряда других.

3. Игнорирование средств для снятия макияжа

Женщины при умывании часто игнорируют средства для снятия макияжа. Это тоже ошибка. Если вы использовали декоративную косметику или солнцезащитное средство, перед базовым очищением нужно снять его с кожи. Это можно сделать мицеллярной водой, гидрофильным маслом, молочком или сливками для снятия макияжа.

4. Использование скрабов с гранулами

Большая ошибка — использовать скрабы с частичками соды, абрикосовых косточек, пемзы и т. п. Из-за них появляются микроповреждения на коже. Могут появиться воспаления и неровный микрорельеф. Оптимальный вариант — энзимная пудра.

5. Умывание с махровым полотенцем

И последняя частая ошибка при умывании — пользоваться махровым полотенцем. Нередко оно одно на всех членов семьи. А ведь этот предмет — просто рассадник патогенной микрофлоры. После умывания лучше промокнуть лицо бумажной салфеткой.

Даже такую простую процедуру, как умывание, можно превратить в полноценный уход за собой. А обычный приём душа — из гигиенической процедуры в оздоровительную. Надо только подобрать температуру воды.

Источник: infoforme

#макияж #красота #косметология #кожа #уход за кожей #умывание
