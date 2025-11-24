Baltijas balss logotype
Главный хищник зимы: как носить леопардовое пальто и не промахнуться со стилем 0 78

Люблю!
Дата публикации: 24.11.2025
womanhit
Изображение к статье: Главный хищник зимы: как носить леопардовое пальто и не промахнуться со стилем

Леопардовый принт снова, вот уже в который раз, переживает звездный час. Но если раньше он ассоциировался с гламурной драмой нулевых или театральным шиком 1980-х, то зима 2025–2026 предлагает совсем другой взгляд: интеллигентный, тщательно стилизованный, во многом ироничный. Леопардовое пальто сегодня — не про эпатаж, а про вкус, умение работать с фактурой и балансировать анималистичный узор с лаконичными вещами. Оно согревает, заявляет о характере и становится универсальным элементом зимнего гардероба, если знать несколько правил. Стилист Алина Лобанова рассказала о них.

Сдержанная база: лучший друг леопарда

Самый выигрышный способ носить леопардовое пальто — сочетать его с простой, чистой базой. «Черные джинсы, молочный трикотаж, шерстяные брюки, водолазки спокойных оттенков создают тот самый стильный контраст, где принт звучит ярко, но без лишнего пафоса. Триммированные формы и нейтральные палитры помогают избежать ощущения излишней театральности и делают образ современным», — объясняет эксперт.

ec28.jpg

Деним: городской шик

Идеальный вариант для повседневности. Прямые классические джинсы, укороченная широкая модель или актуальные сейчас багги-джинсы работают с пальто особенно органично. Сверху — крупный шарф, снизу — ботинки на тракторной подошве или ботильоны на острой шпильке. Получается расслабленный городской стиль, который всегда актуален.

8e9.jpg

Сапоги на каблуке и трикотажное платье

Сочетание, которое выводит хищного леопарда на территорию бескомпромиссной женственности. Облегающее платье миди или мягкое трикотажное с высокой горловиной в сочетании с кожаными сапогами на устойчивом каблуке превращают пальто в элемент вечернего образа. Добавьте плотные колготки и структурную сумку — и можно идти на встречу, ужин или зимнее мероприятие.

Зимний спорт-шик: худи, легинсы, мунбуты

Контраст фактур играет на руку леопардовому пальто. В холодные дни его носят с теплым худи, спортивными легинсами или джоггерами, термолонгсливом и объемными зимними ботинками. Это актуальная версия горнолыжного стиля для избранных. Только без лыж, но с нужным настроением: функционально, уютно и эффектно.

bae.jpg

Аксессуары решают все

Чтобы леопард не конфликтовал с остальным гардеробом, аксессуары лучше выбирать спокойные: кожаные перчатки, шапка из однотонной шерсти, монохромный шарф. «Если появилось желание добавить яркий акцент, пусть это будет одна деталь — например, красная помада, винный шарф или солнцезащитные очки внушительной формы», — советует стилист. Леопард любит, когда его обрамляют с достоинством.

#мода #стиль #обувь #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
