помидоры в собственном соку - 250 г

Для бульона лук и морковь произвольно нарежьте крупными кусками, положите вместе с остальными ингредиентами в кастрюлю и залейте 700 мл воды. Доведите до кипения, затем варите ещё 40 минут. Готовый бульон процедите.

Промойте фасоль под проточной водой и откиньте её на дуршлаг.

Лук и чеснок мелко порубите, колбаски нарежьте кружками толщиной 1–1,5 см.

Разрежьте сладкий перец и перец чили, освободите их от семян и перегородок, нарежьте маленькими кубиками.

Совет: остроту супа можете регулировать сами, меняя пропорции перца чили. Но не советуем исключать его совсем: он необходим для гармоничного баланса вкусов.

Нагрейте масло в кастрюле и обжаривайте на среднем огне колбаски, перец чили, лук и чеснок в течение 5–7 минут.

Добавьте томатную пасту и жарьте ещё 3 минуты.

Добавьте фасоль и измельчённые помидоры. Залейте половину получившегося бульона и доведите суп до кипения.

Положите в суп орегано, приправьте солью и перцем, варите 10 минут при слабом кипении.

Соедините суп с оставшимся бульоном. Добавьте сладкий перец и готовьте ещё 5 минут.

Мелко нарежьте петрушку и добавьте её в суп.