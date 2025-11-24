Baltijas balss logotype
Согревающий и насыщенный: готовим острый суп с колбасками и фасолью 0 286

Люблю!
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Согревающий и насыщенный: готовим острый суп с колбасками и фасолью

Сезон холодов уже наступил, а значит, самое время обратить внимание на этот рецепт! Насыщенный томатный суп с фасолью и пикантными колбасками родом из Испании согреет в непогоду и надолго зарядит энергией.

Ингредиенты на 3-4 порции

  • овощной бульон или вода - 700 мл

  • консервированная белая фасоль - 200 г

  • консервированная красная фасоль - 200 г

  • колбаски «Охотничьи» - 150 г

  • помидоры в собственном соку - 250 г

  • красный сладкий перец - 50 г

  • красный перец чили - 10 г

  • лук репчатый - 1 большая луковица

  • чеснок - 2 зубчика

  • томатная паста - 50 г

  • петрушка - несколько веточек

  • орегано - пара веточек

  • оливковое масло - 2 ст. л.

  • свежемолотый чёрный перец - по вкусу

Приготовление

  • Для бульона лук и морковь произвольно нарежьте крупными кусками, положите вместе с остальными ингредиентами в кастрюлю и залейте 700 мл воды. Доведите до кипения, затем варите ещё 40 минут. Готовый бульон процедите.

  • Промойте фасоль под проточной водой и откиньте её на дуршлаг.

  • Лук и чеснок мелко порубите, колбаски нарежьте кружками толщиной 1–1,5 см.

  • Разрежьте сладкий перец и перец чили, освободите их от семян и перегородок, нарежьте маленькими кубиками.

  • Совет: остроту супа можете регулировать сами, меняя пропорции перца чили. Но не советуем исключать его совсем: он необходим для гармоничного баланса вкусов.

  • Нагрейте масло в кастрюле и обжаривайте на среднем огне колбаски, перец чили, лук и чеснок в течение 5–7 минут.

  • Добавьте томатную пасту и жарьте ещё 3 минуты.

  • Добавьте фасоль и измельчённые помидоры. Залейте половину получившегося бульона и доведите суп до кипения.

  • Положите в суп орегано, приправьте солью и перцем, варите 10 минут при слабом кипении.

  • Соедините суп с оставшимся бульоном. Добавьте сладкий перец и готовьте ещё 5 минут.

  • Мелко нарежьте петрушку и добавьте её в суп.

  • Прикройте суп крышкой и оставьте на 15 минут.

#кулинария #томаты #еда #оливковое масло
