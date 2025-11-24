Сезон холодов уже наступил, а значит, самое время обратить внимание на этот рецепт! Насыщенный томатный суп с фасолью и пикантными колбасками родом из Испании согреет в непогоду и надолго зарядит энергией.
Ингредиенты на 3-4 порции
-
овощной бульон или вода - 700 мл
-
консервированная белая фасоль - 200 г
-
консервированная красная фасоль - 200 г
-
колбаски «Охотничьи» - 150 г
-
помидоры в собственном соку - 250 г
-
красный сладкий перец - 50 г
-
красный перец чили - 10 г
-
лук репчатый - 1 большая луковица
-
чеснок - 2 зубчика
-
томатная паста - 50 г
-
петрушка - несколько веточек
-
орегано - пара веточек
-
оливковое масло - 2 ст. л.
-
свежемолотый чёрный перец - по вкусу
Приготовление
-
Для бульона лук и морковь произвольно нарежьте крупными кусками, положите вместе с остальными ингредиентами в кастрюлю и залейте 700 мл воды. Доведите до кипения, затем варите ещё 40 минут. Готовый бульон процедите.
-
Промойте фасоль под проточной водой и откиньте её на дуршлаг.
-
Лук и чеснок мелко порубите, колбаски нарежьте кружками толщиной 1–1,5 см.
-
Разрежьте сладкий перец и перец чили, освободите их от семян и перегородок, нарежьте маленькими кубиками.
-
Совет: остроту супа можете регулировать сами, меняя пропорции перца чили. Но не советуем исключать его совсем: он необходим для гармоничного баланса вкусов.
-
Нагрейте масло в кастрюле и обжаривайте на среднем огне колбаски, перец чили, лук и чеснок в течение 5–7 минут.
-
Добавьте томатную пасту и жарьте ещё 3 минуты.
-
Добавьте фасоль и измельчённые помидоры. Залейте половину получившегося бульона и доведите суп до кипения.
-
Положите в суп орегано, приправьте солью и перцем, варите 10 минут при слабом кипении.
-
Соедините суп с оставшимся бульоном. Добавьте сладкий перец и готовьте ещё 5 минут.
-
Мелко нарежьте петрушку и добавьте её в суп.
-
Прикройте суп крышкой и оставьте на 15 минут.
