Когда череда неудач выбивает нас из колеи и заставляет сомневаться в себе, легко поддаться унынию. Вернуть веру в себя можно, лишь восстановив ясность ума. Психолог Фредерик Фанже рассказывает, как повысить самооценку и вернуть контроль над своей жизнью.
Фундаментальные уровни самооценки
Недостаток веры в себя проявляется на трёх уровнях:
-
Фундамент — самооценка (чего я стою);
-
Средняя часть — уверенность в себе (что я могу и умею);
-
Верхушка — самоутверждение (на что я способен).
Развить веру в себя — значит укрепить свои способности, внутренние ресурсы и таланты.
1. Развивайте то, что работает
Не стоит воздействовать на свои слабые стороны, особенно в период подавленности. Лучше сосредоточиться на совершенствовании уже имеющихся навыков.
Пример: если вы неплохо играете на гитаре, освоение новых произведений или приемов повысит уверенность, принесёт гордость и радость, укрепляя самооценку.
2. Спросите у близких
Обратитесь к другу, коллеге или члену семьи с просьбой оценить ваши сильные и слабые стороны.
- Задавайте вопросы: «В какой момент я проявил себя как знающий и опытный человек?»
- Записывайте ответы без комментариев.
Это помогает увидеть себя со стороны, получить поддержку и открыть недооценённые таланты.
3. Записывайте свои действия
Записывайте моменты, вызывающие чувство слабости или неуверенности, и анализируйте их причины.
Затем составьте список ситуаций, где вы чувствуете уверенность, и ответьте себе: почему именно они оказывают такое влияние.
Регулярная практика помогает смещать фокус с глобального «я ни на что не способен» на конкретное: «у меня есть трудности в некоторых моментах, но я знаю и умею многое».
4. Ставьте реалистичные цели и начинайте с главного
- Разделяйте цели на конкретные и достижимые, временно достижимые и недостижимые на текущий момент.
- Фокусируйтесь на главных задачах дня, выполняя их в первую очередь.
- Как советует Брайан Трейси, выполнение сложной задачи сначала даёт заряд энергии и повышает уверенность для остальных дел.
