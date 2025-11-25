Baltijas balss logotype
4 способа повысить уверенность в себе: советы психолога 0 208

Люблю!
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: 4 способа повысить уверенность в себе: советы психолога

Когда череда неудач выбивает нас из колеи и заставляет сомневаться в себе, легко поддаться унынию. Вернуть веру в себя можно, лишь восстановив ясность ума. Психолог Фредерик Фанже рассказывает, как повысить самооценку и вернуть контроль над своей жизнью.

Фундаментальные уровни самооценки

Недостаток веры в себя проявляется на трёх уровнях:

  • Фундамент — самооценка (чего я стою);

  • Средняя часть — уверенность в себе (что я могу и умею);

  • Верхушка — самоутверждение (на что я способен).

Развить веру в себя — значит укрепить свои способности, внутренние ресурсы и таланты.

1. Развивайте то, что работает

Не стоит воздействовать на свои слабые стороны, особенно в период подавленности. Лучше сосредоточиться на совершенствовании уже имеющихся навыков.

Пример: если вы неплохо играете на гитаре, освоение новых произведений или приемов повысит уверенность, принесёт гордость и радость, укрепляя самооценку.

2. Спросите у близких

Обратитесь к другу, коллеге или члену семьи с просьбой оценить ваши сильные и слабые стороны.

  • Задавайте вопросы: «В какой момент я проявил себя как знающий и опытный человек?»
  • Записывайте ответы без комментариев.

Это помогает увидеть себя со стороны, получить поддержку и открыть недооценённые таланты.

3. Записывайте свои действия

Записывайте моменты, вызывающие чувство слабости или неуверенности, и анализируйте их причины.

Затем составьте список ситуаций, где вы чувствуете уверенность, и ответьте себе: почему именно они оказывают такое влияние.

Регулярная практика помогает смещать фокус с глобального «я ни на что не способен» на конкретное: «у меня есть трудности в некоторых моментах, но я знаю и умею многое».

4. Ставьте реалистичные цели и начинайте с главного

  • Разделяйте цели на конкретные и достижимые, временно достижимые и недостижимые на текущий момент.
  • Фокусируйтесь на главных задачах дня, выполняя их в первую очередь.
  • Как советует Брайан Трейси, выполнение сложной задачи сначала даёт заряд энергии и повышает уверенность для остальных дел.
#поддержка #самооценка #психология
