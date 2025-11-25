Готовите для большой компании? Этот рецепт сочных куриных ножек — настоящая палочка-выручалочка! Вкусно, сытно и легко накормить всех одновременно. Проверенное блюдо, которое обожают гости.
Ингредиенты
-
куриные ножки 8 шт.
-
оливковое масло 4 ст. л.
-
соевый соус 2 ст. л.
-
мёд 1 ст. л.
-
горчица 1 ст. л.
-
лимонный сок 1 ст. л.
-
сладкая паприка 1,5 ч. л.
-
сухой чеснок 1 ч. л.
-
соль по вкусу
-
свежемолотый чёрный перец по вкусу
Приготовление
-
Тщательно обсушите куриные ножки бумажными полотенцами. Острым ножом подрежьте сухожилия вокруг верхнего сустава каждой ножки, затем потяните мясо вдоль косточки вниз и сформируйте из него шарик.
-
Сложите подготовленные куриные ножки в большую миску, посолите, поперчите и добавьте чеснок по вкусу. Полейте куриные ножки лимонным соком и двумя столовыми ложками оливкового масла. Несколько раз переверните ножки, чтобы они полностью покрылись маринадом.
-
Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте ножки мариноваться на 20–30 минут. Если планируете замораживать ножки, то сделайте это после этого этапа и доготовьте по инструкции ниже, когда это будет необходимо.
-
Оберните косточку каждой ножки фольгой, чтобы мясо не сползло обратно, и свободно разложите их в большой жаропрочной форме.
-
Разогрейте духовку до 190 °C и установите решётку на средний уровень. Поместите форму с куриными ножками в центр духовки и запекайте в течение 20 минут.
-
Переверните ножки на другую сторону и продолжайте готовить ещё 10 минут.
-
Приготовьте глазурь: в небольшой миске соедините мёд, горчицу, паприку и соевый соус. Добавьте оставшееся оливковое масло и взбейте венчиком или вилкой до получения густой однородной смеси.
-
Выньте форму из духовки и при помощи кулинарной кисточки смажьте каждую куриную ножку глазурью со всех сторон.
-
Верните форму в духовку и увеличьте нагрев до 210 °C. Продолжайте запекать куриные ножки ещё 15–20 минут, пока они не подрумянятся и не покроются хрустящей корочкой.
