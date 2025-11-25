Тщательно обсушите куриные ножки бумажными полотенцами. Острым ножом подрежьте сухожилия вокруг верхнего сустава каждой ножки, затем потяните мясо вдоль косточки вниз и сформируйте из него шарик.

Сложите подготовленные куриные ножки в большую миску, посолите, поперчите и добавьте чеснок по вкусу. Полейте куриные ножки лимонным соком и двумя столовыми ложками оливкового масла. Несколько раз переверните ножки, чтобы они полностью покрылись маринадом.

Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте ножки мариноваться на 20–30 минут. Если планируете замораживать ножки, то сделайте это после этого этапа и доготовьте по инструкции ниже, когда это будет необходимо.

Оберните косточку каждой ножки фольгой, чтобы мясо не сползло обратно, и свободно разложите их в большой жаропрочной форме.

Разогрейте духовку до 190 °C и установите решётку на средний уровень. Поместите форму с куриными ножками в центр духовки и запекайте в течение 20 минут.

Переверните ножки на другую сторону и продолжайте готовить ещё 10 минут.

Приготовьте глазурь: в небольшой миске соедините мёд, горчицу, паприку и соевый соус. Добавьте оставшееся оливковое масло и взбейте венчиком или вилкой до получения густой однородной смеси.

Выньте форму из духовки и при помощи кулинарной кисточки смажьте каждую куриную ножку глазурью со всех сторон.