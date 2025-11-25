Baltijas balss logotype
Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании

Люблю!
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании

Готовите для большой компании? Этот рецепт сочных куриных ножек — настоящая палочка-выручалочка! Вкусно, сытно и легко накормить всех одновременно. Проверенное блюдо, которое обожают гости.

Ингредиенты

  • куриные ножки 8 шт.

  • оливковое масло 4 ст. л.

  • соевый соус 2 ст. л.

  • мёд 1 ст. л.

  • горчица 1 ст. л.

  • лимонный сок 1 ст. л.

  • сладкая паприка 1,5 ч. л.

  • сухой чеснок 1 ч. л.

  • соль по вкусу

  • свежемолотый чёрный перец по вкусу

Приготовление

  • Тщательно обсушите куриные ножки бумажными полотенцами. Острым ножом подрежьте сухожилия вокруг верхнего сустава каждой ножки, затем потяните мясо вдоль косточки вниз и сформируйте из него шарик.

  • Сложите подготовленные куриные ножки в большую миску, посолите, поперчите и добавьте чеснок по вкусу. Полейте куриные ножки лимонным соком и двумя столовыми ложками оливкового масла. Несколько раз переверните ножки, чтобы они полностью покрылись маринадом.

  • Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте ножки мариноваться на 20–30 минут. Если планируете замораживать ножки, то сделайте это после этого этапа и доготовьте по инструкции ниже, когда это будет необходимо.

  • Оберните косточку каждой ножки фольгой, чтобы мясо не сползло обратно, и свободно разложите их в большой жаропрочной форме.

  • Разогрейте духовку до 190 °C и установите решётку на средний уровень. Поместите форму с куриными ножками в центр духовки и запекайте в течение 20 минут.

  • Переверните ножки на другую сторону и продолжайте готовить ещё 10 минут.

  • Приготовьте глазурь: в небольшой миске соедините мёд, горчицу, паприку и соевый соус. Добавьте оставшееся оливковое масло и взбейте венчиком или вилкой до получения густой однородной смеси.

  • Выньте форму из духовки и при помощи кулинарной кисточки смажьте каждую куриную ножку глазурью со всех сторон.

  • Верните форму в духовку и увеличьте нагрев до 210 °C. Продолжайте запекать куриные ножки ещё 15–20 минут, пока они не подрумянятся и не покроются хрустящей корочкой.

#чеснок #курица #готовка #еда #оливковое масло
