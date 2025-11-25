Разбираемся, правда ли регулярное мытьё головы влияет на скорость загрязнения волос.
Бытует мнение, что волосы нужно мыть строго определённое количество раз в неделю — кто-то считает, что реже, кто-то — чаще. На самом деле волосы нужно мыть тогда, когда они пачкаются, то есть по мере загрязнения. Когда этот момент наступает, объяснила врач.
Эксперт: Анастасия Курская, трихолог
Частота мытья головы зависит от нескольких факторов:
- Тип кожи головы: жирная кожа требует ежедневного мытья, сухая — примерно раз в неделю, нормальная — пару раз в неделю.
- Длина и структура волос: короткие волосы пачкаются быстрее, кудрявые — медленнее.
- Сезонность: летом и зимой волосы моются чаще из-за жары и ношения головных уборов.
- Неправильный уход: при частом мытье головы следует использовать средства для ежедневного применения.
- Избыток стайлинговых средств: если волосы покрыты лаком, гелем или воском, их нужно смыть сразу вечером, а не откладывать.
Можно ли приучить волосы меньше пачкаться?
Нет. Грязь налипает на волосы, а сальные железы вырабатывают секрет с постоянной скоростью. Частое мытьё не заставит волосы пачкаться быстрее.
Также работает и обратная сторона: реже мыть голову не делает волосы чище. Напротив, чрезмерное выжидание приводит к перхоти, зуду, микровоспалениям и даже алопеции.
Источник: infoforme
Оставить комментарий