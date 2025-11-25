Baltijas balss logotype
Новый тренд в TikTok может привести к облысению: эксперты бьют тревогу

Люблю!
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новый тренд в TikTok может привести к облысению: эксперты бьют тревогу

Парикмахеры просят не поддаваться соблазну отказаться от шампуня на целый месяц. Этот популярный тренд вреден для волос и кожи головы, и не только из-за запаха.

Новая мода, поощряющая людей не мыть голову в течение 30 дней, превращает скальп и волосы в рассадник бактерий. Парикмахеры предупреждают людей, чтобы они не поддавались уговорам тех, кто не любит мыться, и не отказывались от шампуня на целый месяц. Тенденция из TikTok не мыть голову 30 дней чревата запахом, риском для здоровья и даже облысением тех, кто решил дать бой правилам гигиены.

Сторонники новой моды утверждают, что она возвращает волосы к их естественному состоянию и способствует росту более здоровых и густых волос. Но ведущий парикмахер-стилист Рэйчел Валентайн рассказала изданию Dailystar: «Кожа головы — это живой орган, точно такой же, как и остальная кожа тела, и одновременно — питательная среда для бактерий и дрожжей. Она собирает грязь и становится жирной, если не очищать ее с должной регулярностью».

В качестве эксперимента лондонская парикмахерша перестала мыть свои волосы всего на три дня, после чего ее кожа головы была проверена под микроскопом. «Уже видно, как начинают скапливаться чешуйки сухой кожи. Можно только представить, как это будет выглядеть через 20–30 дней. Если не мыть тело каждый день, оно начинает пахнуть. Именно это произойдет и с кожей головы», — пояснила Валентайн. Она порекомендовала мыть волосы через день или хотя бы дважды в неделю, чтобы сохранить здоровье кожи головы.

Эксперт по волосам из США Эбби Юнг также предупредила об опасности ставшей вирусной в соцсетях тенденции TikTok не мыть голову в течение месяца. «Хотя пропуск мытья головы может показаться хорошей идеей для получения более густых волос, на самом деле эта тактика может вызвать такие проблемы, как зуд, шелушение и даже выпадение волос. Если вы слишком долго не моете голову, эти последствия неизбежны», — отметила Юнг.

Эбби Юнг и Рэйчел Валентайн высказались после того, как британская клиника по трансплантации волос UK Hair Transplants осветила эту проблему в новом отчете. В нем указано: «Дерматологи предостерегают от таких длительных перерывов между мытьем волос. Американская академия дерматологии рекомендует, чтобы частота мытья волос зависела от того, насколько жирная ваша кожа головы и насколько вы активны. Это поможет сохранить кожу головы чистой, не удаляя естественные масла».

#TikTok #волосы #соцсети #красота #гигиена #тренд #шампунь #волосы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

