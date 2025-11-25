На протяжении всего дня, с 9:30 до 17:30, финалисты будут состязаться за звание лауреатов почетного конкурса. В исполнении молодых одаренных исполнителей со сцены прозвучат произведения мировых прославленных композиторов. Организаторы приглашают всех желающих посетить это яркое музыкальное событие, вход свободный. С подробным расписанием выступлений можно ознакомиться на официальном сайте конкурса http://inesesgalantestalanti.lv/ Прямая трансляция с мероприятия будет проходить на YouTube канале конкурса.

В составе жюри конкурса «Таланты Инессы Галанте 2025» есть новые участники. Впервые оценивать выступления финалистов приглашены латвийский композитор, многократный обладатель Большой музыкальной награды, советник директора Латвийской национальной оперы по художественным вопросам Артур Маскатс и виртуозный пианист, лауреат престижных международных конкурсов, руководитель кафедры клавишных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Андрей Осокин.

Также членами конкурса являются: музыкальный педагог Дагния Стаке; композитор, дирижер, руководитель кафедры оркестрового дирижирования Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола профессор Андрис Вецумниекс, скрипачка Латвийского национального симфонического оркестра, ассоциированный профессор, руководитель кафедры струнных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Тереза Зиберте-Ияба, директор рижской музыкальной школы им. Я.Медыня, саксофонист Айнар Шабловский, контртенор Сергей Егерс, пианист, ассоциированный профессор кафедры клавишных инструментов Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола Томс Островскис. Председатель жюри - патронесса конкурса, обладательница ордена Трех звезд за вклад в культуру оперная певица Инесса Галанте.

Конкурс проходит при поддержке значимых латвийских и международных партнеров и меценатов, которые подготовили для победителей ценные и престижные награды. Благодаря многолетней поддержке благотворительного фонда “Nākotnes Atbalsta fonds” (Фонд поддержки будущего) лауреатов конкурса «Таланты Инессы Галанте» и их педагогов ждут денежные премии и стипендии.

Организаторы напоминают, что на официальном сайте конкурса продолжается зрительское голосование, которое определит победителя в категории «Зрительская симпатия». Обладатель наибольшего количества голосов получит приз. Проголосовать за наиболее понравившееся видеo-выступление можно до 29 ноября.

