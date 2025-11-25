Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пончики с начинкой: рецепт из дрожжевого теста 0 140

Люблю!
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пончики с начинкой: рецепт из дрожжевого теста

Рецепты пончиков разнообразны, но настоящие пончики готовятся из дрожжевого теста.

Ингредиенты на 10 штук

  • 40 г свежих дрожжей
  • 50 г сахара
  • 200 мл молока
  • 500 г муки
  • 5 желтков
  • щепотка соли
  • 60 г сливочного масла
  • 1 ч. л. тертой лимонной цедры
  • растительное масло для фритюра
  • 10 ст. л. густого джема
  • по 100 г белого и молочного шоколада
  • кондитерская посыпка

Приготовление

  1. Для опары свежие дрожжи раскрошить в небольшой миске, добавить сахар и залить теплым молоком. Оставить в теплом месте на 15 минут.
  2. Муку просеять через сито. Добавить подошедшую опару, желтки, соль, мягкое сливочное масло и лимонную цедру. Тщательно вымесить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 1 час в теплом месте.
  3. Выложить тесто на рабочую поверхность, подпыленную мукой, и сформовать 10 шариков. Оставить их под полотенцем на 15 минут.
  4. В большой кастрюле нагреть масло для фритюра. Обжарить шарики, затем выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
  5. Джем переложить в кондитерский шприц и наполнить им пончики.
  6. Растопить белый и молочный шоколад по отдельности и покрыть ими пончики. Декорировать кондитерской посыпкой.
Читайте нас также:
#выпечка #сладости #шоколад #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не надо так! 5 вещей, которые нельзя делать ради мужчины
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Изображение к статье: 7 признаков, что вы для него просто подруга: как выйти из френдзоны
Изображение к статье: 4 способа повысить уверенность в себе: советы психолога

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Зима, холода - и все это в прекрасном Париже. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео