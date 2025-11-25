Рецепты пончиков разнообразны, но настоящие пончики готовятся из дрожжевого теста.
Ингредиенты на 10 штук
- 40 г свежих дрожжей
- 50 г сахара
- 200 мл молока
- 500 г муки
- 5 желтков
- щепотка соли
- 60 г сливочного масла
- 1 ч. л. тертой лимонной цедры
- растительное масло для фритюра
- 10 ст. л. густого джема
- по 100 г белого и молочного шоколада
- кондитерская посыпка
Приготовление
- Для опары свежие дрожжи раскрошить в небольшой миске, добавить сахар и залить теплым молоком. Оставить в теплом месте на 15 минут.
- Муку просеять через сито. Добавить подошедшую опару, желтки, соль, мягкое сливочное масло и лимонную цедру. Тщательно вымесить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 1 час в теплом месте.
- Выложить тесто на рабочую поверхность, подпыленную мукой, и сформовать 10 шариков. Оставить их под полотенцем на 15 минут.
- В большой кастрюле нагреть масло для фритюра. Обжарить шарики, затем выложить на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир.
- Джем переложить в кондитерский шприц и наполнить им пончики.
- Растопить белый и молочный шоколад по отдельности и покрыть ими пончики. Декорировать кондитерской посыпкой.
Читайте нас также:
Оставить комментарий