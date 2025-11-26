Что делать, если малыш замерз, и как правильно согревать и ухаживать за ним.

Малыш еще не умеет четко оценивать свои ощущения, поэтому родители должны сами следить за признаками холода и вовремя реагировать.

Первые признаки промерзания

До того, как ребенок начнет дрожать, обратите внимание на следующие сигналы:

Холодные руки и ноги ;

; Ладошки под варежками ледяные;

Потеря интереса к играм, вялость;

Побледнение кожи; губы голубоватые;

Посинение носогубного треугольника.

Признаки обморожения:

Бледность щек и кончика носа;

Влажность и ветер усиливают риск даже при слабом морозе.

Не растирайте побелевшую кожу снегом — она может поцарапаться и еще сильнее охладиться. Прикройте пострадавшие участки шерстяным шарфом и перенесите ребенка в тепло.

Согревание после промерзания

Дома не спешите снимать шарфик или прикладывать горячую грелку;

Не умывайте ребенка теплой водой;

Согревание должно быть постепенным , чтобы не усугубить холодовую травму тепловой;

Наблюдайте за пораженными участками 3–5 дней: Кожа отекла или посинела, появились пузырьки — обязательно к врачу .



Правильная одежда — надежная защита

Выбирайте просторные вещи , чтобы создавалась воздушная прослойка для удержания тепла;

, чтобы создавалась воздушная прослойка для удержания тепла; Одевайте ребенка на слой больше , чем себя;

, чем себя; Обувь не должна быть тесной — большой палец должен свободно двигаться;

Плотно прилегающая к телу одежда не защищает от холода.

Прогулки на свежем воздухе

Даже при простуде, если температура нормальная, прогулки не противопоказаны ;

; Свежий воздух помогает прочищению носа;

Ограничьте активные игры: лучше катание на санках, спокойные прогулки;

Следите, чтобы ребенок не дышал ртом, не потел и не продувался ветром.

Массаж для профилактики и лечения простуды

Пусть ребенок согнется под прямым углом, опершись руками о сиденье стула. Сзади поглаживайте ладонями: шею, плечи, грудь, верхнюю часть живота, спинку и поясницу. Меняйте силу нажима. Быстрыми круговыми движениями по часовой стрелке растирайте кожу над лопаткой и поясницей с обеих сторон. Полураскрытыми кулаками быстро поколачивайте сверху, сбоку и снизу грудную клетку с каждой стороны. Ладони «топориком» рубящими движениями проходите по грудной клетке справа и слева. Быстро пощипывайте кожу всеми пальцами сверху вниз от шеи до поясницы (не доходя 2 см до позвоночника), чередуя стороны.