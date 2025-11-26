Что делать, если малыш замерз, и как правильно согревать и ухаживать за ним.
Малыш еще не умеет четко оценивать свои ощущения, поэтому родители должны сами следить за признаками холода и вовремя реагировать.
Первые признаки промерзания
До того, как ребенок начнет дрожать, обратите внимание на следующие сигналы:
- Холодные руки и ноги;
- Ладошки под варежками ледяные;
- Потеря интереса к играм, вялость;
- Побледнение кожи; губы голубоватые;
- Посинение носогубного треугольника.
Признаки обморожения:
- Бледность щек и кончика носа;
- Влажность и ветер усиливают риск даже при слабом морозе.
Не растирайте побелевшую кожу снегом — она может поцарапаться и еще сильнее охладиться. Прикройте пострадавшие участки шерстяным шарфом и перенесите ребенка в тепло.
Согревание после промерзания
Дома не спешите снимать шарфик или прикладывать горячую грелку;
Не умывайте ребенка теплой водой;
Согревание должно быть постепенным, чтобы не усугубить холодовую травму тепловой;
Наблюдайте за пораженными участками 3–5 дней:
- Кожа отекла или посинела, появились пузырьки — обязательно к врачу.
Правильная одежда — надежная защита
- Выбирайте просторные вещи, чтобы создавалась воздушная прослойка для удержания тепла;
- Одевайте ребенка на слой больше, чем себя;
- Обувь не должна быть тесной — большой палец должен свободно двигаться;
- Плотно прилегающая к телу одежда не защищает от холода.
Прогулки на свежем воздухе
- Даже при простуде, если температура нормальная, прогулки не противопоказаны;
- Свежий воздух помогает прочищению носа;
- Ограничьте активные игры: лучше катание на санках, спокойные прогулки;
- Следите, чтобы ребенок не дышал ртом, не потел и не продувался ветром.
Массаж для профилактики и лечения простуды
- Пусть ребенок согнется под прямым углом, опершись руками о сиденье стула.
- Сзади поглаживайте ладонями: шею, плечи, грудь, верхнюю часть живота, спинку и поясницу. Меняйте силу нажима.
- Быстрыми круговыми движениями по часовой стрелке растирайте кожу над лопаткой и поясницей с обеих сторон.
- Полураскрытыми кулаками быстро поколачивайте сверху, сбоку и снизу грудную клетку с каждой стороны.
- Ладони «топориком» рубящими движениями проходите по грудной клетке справа и слева.
- Быстро пощипывайте кожу всеми пальцами сверху вниз от шеи до поясницы (не доходя 2 см до позвоночника), чередуя стороны.
Такой массаж улучшает кровообращение и помогает организму быстрее справляться с холодовой нагрузкой.
