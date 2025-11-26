Baltijas balss logotype
Как защитить ребенка от холода: признаки, меры и полезные советы 0 94

Люблю!
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как защитить ребенка от холода: признаки, меры и полезные советы

Что делать, если малыш замерз, и как правильно согревать и ухаживать за ним.

Малыш еще не умеет четко оценивать свои ощущения, поэтому родители должны сами следить за признаками холода и вовремя реагировать.

Первые признаки промерзания

До того, как ребенок начнет дрожать, обратите внимание на следующие сигналы:

  • Холодные руки и ноги;
  • Ладошки под варежками ледяные;
  • Потеря интереса к играм, вялость;
  • Побледнение кожи; губы голубоватые;
  • Посинение носогубного треугольника.

Признаки обморожения:

  • Бледность щек и кончика носа;
  • Влажность и ветер усиливают риск даже при слабом морозе.

Не растирайте побелевшую кожу снегом — она может поцарапаться и еще сильнее охладиться. Прикройте пострадавшие участки шерстяным шарфом и перенесите ребенка в тепло.

Согревание после промерзания

  • Дома не спешите снимать шарфик или прикладывать горячую грелку;

  • Не умывайте ребенка теплой водой;

  • Согревание должно быть постепенным, чтобы не усугубить холодовую травму тепловой;

  • Наблюдайте за пораженными участками 3–5 дней:

    • Кожа отекла или посинела, появились пузырьки — обязательно к врачу.

Правильная одежда — надежная защита

  • Выбирайте просторные вещи, чтобы создавалась воздушная прослойка для удержания тепла;
  • Одевайте ребенка на слой больше, чем себя;
  • Обувь не должна быть тесной — большой палец должен свободно двигаться;
  • Плотно прилегающая к телу одежда не защищает от холода.

Прогулки на свежем воздухе

  • Даже при простуде, если температура нормальная, прогулки не противопоказаны;
  • Свежий воздух помогает прочищению носа;
  • Ограничьте активные игры: лучше катание на санках, спокойные прогулки;
  • Следите, чтобы ребенок не дышал ртом, не потел и не продувался ветром.

Массаж для профилактики и лечения простуды

  1. Пусть ребенок согнется под прямым углом, опершись руками о сиденье стула.
  2. Сзади поглаживайте ладонями: шею, плечи, грудь, верхнюю часть живота, спинку и поясницу. Меняйте силу нажима.
  3. Быстрыми круговыми движениями по часовой стрелке растирайте кожу над лопаткой и поясницей с обеих сторон.
  4. Полураскрытыми кулаками быстро поколачивайте сверху, сбоку и снизу грудную клетку с каждой стороны.
  5. Ладони «топориком» рубящими движениями проходите по грудной клетке справа и слева.
  6. Быстро пощипывайте кожу всеми пальцами сверху вниз от шеи до поясницы (не доходя 2 см до позвоночника), чередуя стороны.

Такой массаж улучшает кровообращение и помогает организму быстрее справляться с холодовой нагрузкой.

#профилактика #одежда #массаж #холод #лечение #здоровье #дети
