«О чем нам разговаривать? Все давно переговорено. Я заранее знаю, что он скажет. И устаем оба. Сил хватает только на то, чтобы домашние дела обсудить и в телевизор уставиться». Много раз женщины рассказывают психологам, что говорят с мужем только о домашних делах. О детях, их проблемах и задачах. И все. Это расстраивает и пугает женщину: неужели это все, что остается двум близким людям, прожившим вместе сколько лет? Неужели так до самого конца?

Эксперт - Яна Катаева, психолог

Вот он совсем рядом, этот мужчина. Родной, такой знакомый наизусть. А поговорить — не о чем. Как вернуть оживленные беседы в ваши семейные будни? Несколько простых подсказок в этой статье.

Горькая ирония семейной жизни

Я люблю смотреть в кафе за парами, за семьями. И вот что я заметила: часто разговор между мужем и женой очень сухой и такой обрывочный. Очень часто общение за столом происходит вокруг ребенка, чтобы он хорошо поел, при этом не облился, не запачкался и вёл себя прилично, и стаканы не разбил… всё вокруг ребенка. И крайне редко встречаются семейные пары, которые оживлённо беседуют между собой. Кстати, интересно, что бы я заметила о вашей семейной паре, если бы я увидела вас в кафе?

Горькая ирония семейной жизни заключается в том, что мы женимся для того, чтобы быть рядом, для того, чтобы беречь друг друга и любить, для того, чтобы снова и снова открывать этот уникальный мир нашего возлюбленного. Наш возлюбленный кажется нам удивительным миром, целой вселенной, которую так интересно раскрывать.

Но вот проходят годы, появляются дети, и наш муж из возлюбленного, из интересной и уникальной личности превращается в «исполняющего обязанности мужа», со всеми нашими ожиданиями от этой роли, и разочарованиями от наших ожиданий. А мы, соответственно, становимся «исполняющей обязанности жены». И тогда нам становится не о чем говорить, кроме пресловутого быта, оформления каких-нибудь документов и прочих семейных дел. Это очень грустно.

Для того, чтобы вернуть оживлённые разговоры между вами, для того, чтобы заменить ими звенящую тишину, нужно снова увидеть в вашем муже не исполняющего обязанности, а вашего возлюбленного и интересную личность.

О чем же говорить с мужем?

Я хочу предложить вам несколько действенных способов, чтобы разговориться.

О чём вы разговаривали, когда ваши отношения начинались? Ведь наверняка вы могли разговаривать друг с другом часами. Пожалуйста, вспомните и запишите пять тем. Просто вспомните и запишите. Больше ничего делать не нужно.

Возьмите у вашего мужа интервью. Мне очень нравится брать интервью у родных и близких. Во-первых, это забавно. Во-вторых, всегда обнаруживаются какие-то открытия интересные. И также хороши всякие игры на угадывание, когда вы угадываете ответы друг друга на вопросы, любые, всевозможные, от шутливых до глубоких, экзистенциальных. Если ваш муж согласится на такую игру, то это будет здорово, и наверняка вы здорово проведёте время и много друг о друге узнаете интересного.

Фильмы. Находите время, чтобы смотреть качественные фильмы с мужем, которые наводят на размышления, которые интересно будет потом обсудить.

Книги. О чём читает ваш муж? Какая книга его впечатлила за последний год? Прочитайте ее тоже. И наверняка вы её потом очень интересно обсудите друг с другом.

Обнимите вашего мужа, прижмитесь к нему и долго не отпускайте. Это стоит делать почаще.

Что интересно вашему мужу? В чём его интерес? Предположим, он интересуется политикой, или историей и этнографией, или спортом, или чем-то ещё…рыбалкой? Узнайте об этом побольше. Поспрашивайте его, постарайтесь поточнее разобраться.

Рассказывайте вашему мужу не только о ваших делах на работе, или о семейных делах, или о детях, рассказывайте ему также о вашей внутренней жизни, о той её части, о которой вы готовы ему рассказать.

Спрашивайте вашего мужа. Задавайте ему вопросы: как у тебя настроение? Ты всё время думаешь о новом проекте? Ты устал? Тебе сейчас грустно? На самом деле, мужчины часто сами не понимают, что они чувствуют, не много знают про своё настроение. Помогайте ему это понять.

Каждый день старайтесь коснуться вашей душой души вашего мужа. Ведь, правда же, это гораздо важнее и ценнее исполнения обязанностей.

Уверена, что можно всю жизнь обладать в семье этой роскошью — роскошью человеческого общения, самой большой роскошью на Земле, как писал Экзюпери.