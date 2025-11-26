Стойкость аромата — это не магия, а комбинация правильных привычек и небольших лайфхаков, которые работают независимо от бренда и концентрации. Даже самый дорогой парфюм может улетучиться за час, если наносить его неверно. И наоборот — бюджетный аромат может держаться до вечера, если знать, как с ним обращаться. Парфюмерный эксперт Наталья Насонова поделилась секретами, которые работают всегда.

Увлажненная кожа — лучший проводник запаха

Сухая кожа «съедает» аромат моментально. Чтобы духи раскрылись и держались дольше, наносите их только на хорошо увлажненную кожу: крем без сильного запаха, молочко или масло. Даже обычный вазелин вполне подойдет. «На такой базе парфюм закрепляется плотнее, дольше раскрывает нюансы и сохраняет шлейф. Если аромат особенно летуч, попробуйте нанести немного крема на запястье или шею, подождать минуту — и только потом распылять духи. Кстати, чем плотнее текстура увлажняющего средства, тем заметнее возрастает стойкость даже самых летучих ароматов», — утверждает эксперт.

Наносить на теплые точки — это не миф

Запястья, локтевые сгибы, подколенные ямки, шея, зона в центре груди — там, где кожа теплее. Тепло усиливает испарение и делает шлейф более ярким и стойким. Многие забывают про участки ниже талии, но именно они помогают аромату держаться весь день, так как меньше контактируют с солнцем и воздухом. А еще аромат, нанесенный на теплые точки, раскрывается более объемно, словно играет разными слоями в течение дня.

Парфюм на волосы и одежду — долгоиграющий дуэт

На одежде аромат всегда живет дольше, чем на коже. Шерсть, кашемир, хлопок — лучшие «держатели». «Но распылять нужно с расстояния минимум 20–30 сантиметров, чтобы не оставить пятен. На волосы наносить можно только специальным спреем или „облаком“, проходя сквозь него — чтобы спирт не пересушивал длину. Шлейф от волос часто звучит даже ярче, чем от кожи. Но помните, что каждая ткань удерживает и „переигрывает“ аромат по-своему, поэтому на одежде шлейф получается мягче, но гораздо более стойким», — подчеркивает коллекционер духов.

Парфюмерная лесенка: слои делают аромат устойчивнее

Это профессиональный трюк. Используйте продукты одной линейки или похожие по нотам: крем, сухое масло и духи. Слои создают более плотную, насыщенную конструкцию, благодаря которой парфюм раскрывается медленнее и звучит богаче. Для восточных и древесных ароматов это особенно эффективно.

Правильное хранение продлевает жизнь композиции

Стойкость зависит не только от того, как вы наносите, но и от того, как храните. Духи не любят свет, перепады температур и влажность. Ванная комната — худшее место. Перегретый или перемерзший аромат теряет яркость и становится плоским. Идеально — хранить флакон в коробке, в шкафу или на полке вдали от солнечных лучей. Так стойкость сохраняется годами.