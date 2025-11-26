Широко распространено мнение, что такие заболевания, как гастрит, язвенная болезнь и даже рак возникают из-за неправильного питания и стрессовых ситуаций. На самом деле, истинная причина этих недугов носит инфекционный характер.

Эксперт - Салтанат Калимолдаева, врач-иммунолог, аллерголог.

Нобелевская премия за открытие инфекции

Открытие Хеликобактер пилори стало значительным прорывом в области изучения заболеваний ЖКТ. Значение этого открытия было настолько велико, что в 2005 году его авторам была присуждена Нобелевская премия. По оценкам специалистов, примерно половина населения планеты инфицирована ХП, однако уровень распространенности этой инфекции существенно варьируется в зависимости от региона. В России уровень распространенности ХП достаточно высок: бактерия обнаруживается у 65–92 % взрослых, у 29 % детей в возрасте от 5 до 10 лет и у 56 % подростков в возрасте от 11 до 14 лет.

Чем же опасна эта бактерия?

Она обосновывается в пилорическом участке желудка — перед переходом в двенадцатиперстную кишку. ХП формирует вокруг себя своеобразную щелочную «защитную оболочку», которая оберегает ее от желудочного сока. Однако эта же оболочка наносит вред желудку и двенадцатиперстной кишке, провоцируя развитие хронического заболевания, известного как гастрит и дуоденит. Наиболее частой причиной развития заболевания желудка является именно Helicobacter pylori: ее присутствие практически неизбежно приводит к воспалительному процессу. Существуют и другие, менее распространенные виды гастрита, при которых иммунная система организма ошибочно воспринимает клетки желудочной оболочки как чужеродные и начинает атаковать их с помощью антител.

Почему же оболочка желудка, которая способна противостоять воздействию соляной кислоты, воспаляется при появлении Helicobacter pylori? Дело в том, что здоровье и нормальное функционирование любого органа зависят от баланса между защитными и агрессивными факторами. Внутренняя оболочка желудка обладает естественной защитой — она вырабатывает слизь, в состав которой входят вещества, нейтрализующие кислоту. Однако присутствие Хеликобактер пилори нарушает баланс. В 1994 году эта бактерия была отнесена к канцерогенам первого класса. Если не избавиться от Helicobacter pylori, со временем это может стать причиной возникновения рака желудка, хотя, конечно, не каждый инфицированный человек сталкивается с таким исходом.

Заражение Хеликобактер пилори чаще всего происходит в детском возрасте, до 10–13 лет. Один из наиболее распространенных путей передачи — от матери к ребенку, например, когда мама облизывает соску перед тем, как дать ее малышу, или пробует пищу с детской ложки. В зрелом возрасте риск заражения значительно ниже, поэтому и возникает вопрос: стоит ли проводить диагностику и лечение Хеликобактер пилори у детей? До наступления совершеннолетия терапия обычно не проводится, если нет язвенной болезни, которая является прямым показанием к устранению бактерии. Дело в том, что лечение может нарушить состав микробиоты, которая еще находится в процессе формирования. Риски, связанные с таким нарушением, часто превышают пользу от избавления от ХП. Профилактическое лечение для предотвращения рака желудка можно рассмотреть после достижения 18-летнего возраста. Взрослым же не стоит откладывать лечение.

Как инфекция попадает в организм

Существует несколько путей передачи:

орально-оральный: заражение происходит из-за попадания слюны в ротовую полость другого человека или при использовании средств общей гигиены;

фекально-оральный: когда заражаются из-за несоблюдения гигиенических норм и правил, например, если игнорировать мытье рук после прогулки, посещения туалета и перед едой.

Из-за таких особенностей передачи инфекции заражение часто проявляется в семейном кругу у детей. Именно по этой причине, если Хеликобактер пилори обнаружена у кого-то в семье, необходимо выполнить обследование всех людей, живущих вместе на одной территории, и одновременно лечить тех, кто постоянно контактирует друг с другом.

Поскольку Helicobacter pylori способна оказывать влияние не только на ЖКТ, стоит обратить внимание на показатели общего и биохимического исследования крови. Снижение уровня железа, эритроцитов и тромбоцитов, а также дефицит витамина В12 могут косвенно указывать на наличие инфекции.

Если у вас есть один или несколько из перечисленных признаков, если в вашей семье были случаи заболевания раком желудка или если вы просто хотите пройти обследование, запишитесь к доктору гастроэнтерологического профиля. Гастроэнтеролог назначит необходимые анализы и тесты для выявления или исключения H. pylori.

Кстати, гастрит часто не вызывает болевых ощущений, поскольку в желудке мало нервных окончаний, поэтому в половине случаев заболевание протекает без каких-либо симптомов. Основная угроза, которую несет заболевание, заключается в том, что гастрит может стать почвой для возникновения онкологии.

Как же обнаружить гастрит на ранней стадии?

Ключевым методом выявления заболевания является эзофагогастродуоденоскопия – диагностический метод, при котором врач использует гибкий эндоскоп, вводя его через ротовую полость: так он осматривает изнутри двенадцатиперстную кишку, пищевод и желудок. Затем проводятся лабораторные анализы. Крайне необходимо оценить состояние слизистой оболочки: если есть какие-либо изменения, необходимо провести биопсию для определения клеточных процессов в организме.

Особенно важно не пренебрегать обследованием людям с наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям желудка: им рекомендуется обследоваться даже при отсутствии симптомов. Более того, необходимо пройти обследование за десять лет до возраста, в котором онкологическое заболевание диагностировано у близкого родственника. Например, если отец столкнулся с раком в тридцать пять, то его детям стоит обследоваться в двадцать пять.

Хотя процедура может быть не самой приятной, она предоставляет ценную информацию о состоянии органов пищеварительной системы. Современные медицинские технологии позволяют провести гастроскопическое исследование под седацией: при этом пациент погружается в сон, а после процедуры, незначительное время спустя, его отпускают домой (желательно – в сопровождении, но ни в коем случае не за рулем авто).

Когда предрасположенность к онкологической опухоли желудка и пищевода не установлена, рекомендуется проводить обследование по этому поводу в возрасте 50+ и затем повторять его через три года. Однако учитывая, что эти онкологические опухоли все чаще диагностируются в более молодом возрасте, стоит задуматься о прохождении обследования раньше. Например, уже с 45 лет можно проверить желудок и кишечник.

Как определить наличие хеликобактера и нужно ли от него избавляться?

Разные анализы отличаются по чувствительности и некоторые из них могут быть неточными. Пожалуй, среди самых удобных и чувствительных стоит выбрать 13С-уреазный дыхательный тест, в процессе проведения которого пациенту необходимо выпить какой-либо кислый напиток, после чего сделать выдох в специальную емкость. Количество CO2 в воздушной среде позволяет определить, присутствует ли в организме бактерия хеликобактер.

Наличие этого микроорганизма в желудке (вне зависимости от его концентрации) представляет опасность, поэтому необходимо принимать меры для его уничтожения. В медицине существует схема эрадикационной терапии, которая включает в себя прием двух антибиотиков и позволяет избавиться от бактерии практически полностью.

Может ли хеликобактер вернуться после лечения?

Вероятность повторного заражения довольно мала и составляет всего 3–5% в год. В большинстве случаев бактерия обнаруживается снова из-за того, что лечение было неэффективным: например, схема лечения была выбрана неверно или курс не был завершен. По окончании терапии важно провести диагностику, однако многие пациенты пренебрегают этим. Иногда вместо него проводят ПЦР в кале, но этот метод часто дает ложноотрицательные результаты. Если все же решено провести анализ кала, то лучше использовать два метода одновременно: иммуноферментный и иммунохроматографический.