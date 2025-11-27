Утрата зуба кажется многим чисто эстетической проблемой, однако это далеко не так. Отсутствие даже одного зуба запускает цепь негативных последствий, отражающихся на здоровье всего организма. Врач-стоматолог с более чем 25-летним практическим стажем и владелец многопрофильного медицинского центра Владимир Шипков рассказал, почему пустое место в зубном ряду — это гораздо больше, чем просто косметический изъян.

Последствия утраты зуба

Нарушение эстетики улыбки. Отсутствующая единица (а вернее пустота, образовавшаяся на ее месте) мгновенно бросается в глаза окружающим, а лицо начинает выглядеть ассиметричным. Это приводит к комплексам, ощущению неполноценности и ограничениям в коммуникациях, страдает личная и общественная жизнь. Снижение функциональности. Потеря зуба нарушает прикус, затрудняет пережевывание пищи и артикуляцию звуков. «Соседние зубы стремятся закрыть образовавшийся просвет, это приводит к их смещению и деформации. Утраченный контакт между верхними и нижними зубами усиливает нагрузку на остальные зубы, провоцируя преждевременное их разрушение», — рассказывает наш эксперт. Возникновение функциональных расстройств. Дефект в зубном ряду изменяет нормальный процесс жевания, приводит к усилению напряжения на суставы челюсти и вызывает нарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Это может проявляться болевыми ощущениями, хрустом, головокружением и даже мигренью. Резорбция костной ткани. Очень серьезной угрозой является атрофия костной ткани в районе утраченного зуба. Лишенная естественной нагрузки, кость начинает терять в объеме и рассасываться. Уже через год после потери зуба объем костной ткани может сократиться на четверть. Впоследствии это осложняет последующее протезирование или имплантацию. Развитие стоматологических заболеваний. «Свободное пространство между зубами способствует накоплению остатков пищи, образованию зубного налета и дальнейшему распространению бактерий. Это ведет к развитию кариеса, пульпита, пародонтита и других заболеваний полости рта», — поясняет врач.

Современные методы восстановления зубов

Если все же так случилось, что вы остались без зуба, не расстраивайтесь. Есть несколько способов его восстановить, о которых рассказал наш эксперт.

Имплантация — современный и надежный метод восстановления путем установки в кость титанового штифта, имитирующего природную структуру корня. Процедура долговечна и надежна, но требует достаточной толщины костной ткани.

Мостовидные протезы — мост устанавливается поверх соседних зубов, компенсируя утраченный зуб. Подходит, если соседние зубы здоровы и могут выдержать дополнительную нагрузку.

Частичные съемные протезы — легкие конструкции, которые можно снять самостоятельно. Оптимальны для временного решения проблемы или при невозможности другого метода реставрации.

Ортодонтическое лечение — позволяет выровнять зубной ряд, предотвратить смещение и сохранить правильное соотношение между зубами.

Почему нельзя откладывать восстановление

Вы по каким-то причинам лишились зуба, но не торопитесь его восстанавливать? Наш эксперт не советует так делать, ведь промедление с восстановлением приводит к катастрофическим последствиям:

Постепенное разрушение соседних зубов.

Рост риска хронических заболеваний полости рта.

Потеря костной массы и усложнение последующих процедур.

Невозможность комфортного приема пищи и нарушение пищеварения.

Появление хронической головной боли и мигрени.

Как предотвратить проблему

Главный рецепт здоровья зубов — профилактика. Вот что советует делать Владимир:

Регулярно посещать стоматолога минимум раз в шесть месяцев.

Проводить ежедневную гигиену полости рта.

Придерживаться здорового питания, обогащенного кальцием и витаминами.

Проводить своевременное лечение кариеса и других стоматологических заболеваний.

«Чем раньше начнете процесс восстановления, тем проще и дешевле будет справиться с ситуацией. Не дожидайтесь, пока пустое место начнет влиять на качество вашей жизни», — резюмирует стоматолог.