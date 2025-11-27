Утрата зуба кажется многим чисто эстетической проблемой, однако это далеко не так. Отсутствие даже одного зуба запускает цепь негативных последствий, отражающихся на здоровье всего организма. Врач-стоматолог с более чем 25-летним практическим стажем и владелец многопрофильного медицинского центра Владимир Шипков рассказал, почему пустое место в зубном ряду — это гораздо больше, чем просто косметический изъян.
Последствия утраты зуба
-
Нарушение эстетики улыбки. Отсутствующая единица (а вернее пустота, образовавшаяся на ее месте) мгновенно бросается в глаза окружающим, а лицо начинает выглядеть ассиметричным. Это приводит к комплексам, ощущению неполноценности и ограничениям в коммуникациях, страдает личная и общественная жизнь.
-
Снижение функциональности. Потеря зуба нарушает прикус, затрудняет пережевывание пищи и артикуляцию звуков. «Соседние зубы стремятся закрыть образовавшийся просвет, это приводит к их смещению и деформации. Утраченный контакт между верхними и нижними зубами усиливает нагрузку на остальные зубы, провоцируя преждевременное их разрушение», — рассказывает наш эксперт.
-
Возникновение функциональных расстройств. Дефект в зубном ряду изменяет нормальный процесс жевания, приводит к усилению напряжения на суставы челюсти и вызывает нарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Это может проявляться болевыми ощущениями, хрустом, головокружением и даже мигренью.
-
Резорбция костной ткани. Очень серьезной угрозой является атрофия костной ткани в районе утраченного зуба. Лишенная естественной нагрузки, кость начинает терять в объеме и рассасываться. Уже через год после потери зуба объем костной ткани может сократиться на четверть. Впоследствии это осложняет последующее протезирование или имплантацию.
-
Развитие стоматологических заболеваний. «Свободное пространство между зубами способствует накоплению остатков пищи, образованию зубного налета и дальнейшему распространению бактерий. Это ведет к развитию кариеса, пульпита, пародонтита и других заболеваний полости рта», — поясняет врач.
Современные методы восстановления зубов
Если все же так случилось, что вы остались без зуба, не расстраивайтесь. Есть несколько способов его восстановить, о которых рассказал наш эксперт.
-
Имплантация — современный и надежный метод восстановления путем установки в кость титанового штифта, имитирующего природную структуру корня. Процедура долговечна и надежна, но требует достаточной толщины костной ткани.
-
Мостовидные протезы — мост устанавливается поверх соседних зубов, компенсируя утраченный зуб. Подходит, если соседние зубы здоровы и могут выдержать дополнительную нагрузку.
-
Частичные съемные протезы — легкие конструкции, которые можно снять самостоятельно. Оптимальны для временного решения проблемы или при невозможности другого метода реставрации.
-
Ортодонтическое лечение — позволяет выровнять зубной ряд, предотвратить смещение и сохранить правильное соотношение между зубами.
Почему нельзя откладывать восстановление
Вы по каким-то причинам лишились зуба, но не торопитесь его восстанавливать? Наш эксперт не советует так делать, ведь промедление с восстановлением приводит к катастрофическим последствиям:
-
Постепенное разрушение соседних зубов.
-
Рост риска хронических заболеваний полости рта.
-
Потеря костной массы и усложнение последующих процедур.
-
Невозможность комфортного приема пищи и нарушение пищеварения.
-
Появление хронической головной боли и мигрени.
Как предотвратить проблему
Главный рецепт здоровья зубов — профилактика. Вот что советует делать Владимир:
-
Регулярно посещать стоматолога минимум раз в шесть месяцев.
-
Проводить ежедневную гигиену полости рта.
-
Придерживаться здорового питания, обогащенного кальцием и витаминами.
-
Проводить своевременное лечение кариеса и других стоматологических заболеваний.
«Чем раньше начнете процесс восстановления, тем проще и дешевле будет справиться с ситуацией. Не дожидайтесь, пока пустое место начнет влиять на качество вашей жизни», — резюмирует стоматолог.
