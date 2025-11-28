Правда ли мужчины неверны чаще женщин, всегда ли в этом виноваты оба партнёра и как это связано с доходом.

1. Измена всегда разрушает отношения

Правильнее было бы сказать, что измена делает отношения другими, потому что вызывает сложные эмоции у одного или обоих партнёров и ощущение потери. Тот, кому изменили, может чувствовать боль из‑за утраты доверия и безопасности, навязчиво прокручивать в голове сценарий романа любимого. Тот, кто изменил, нередко ощущает вину. Однако это не обязательно означает, что пара в итоге расстанется или отношения испортятся.

Как отмечают психологи, иногда после измены партнёры могут стать даже ближе. Но это не произойдёт волшебным образом. Оба человека должны быть нацелены на восстановление отношений и готовы к тому, что просто не будет. Придётся работать с проблемой, в том числе пройти через неприятные чувства, тяжёлые разговоры и так далее.

Впрочем, это также не значит, что выражение «Хороший левак укрепляет брак» так уж жизнеспособно. Во‑первых, при этом предполагается, что измена остаётся в секрете. Во‑вторых, неверность всё же является популярной причиной разводов.

2. В неверности всегда виноваты оба

У одноразовой измены или романа на стороне могут быть десятки причин. Например:

потеря чувства привязанности к партнёру;

дисбаланс вклада партнёров в отношения;

неэффективная коммуникация;

нерешённые проблемы вроде страха близости или избегания конфликтов;

проблемы с физическим здоровьем;

нарушения психического здоровья, включающие депрессию, тревогу или биполярное расстройство;

разного рода зависимости;

стрессовые периоды;

личная неудовлетворённость и низкая самооценка;

злость на партнёра;

влюблённость в другого человека;

желание разнообразия в сексе;

алкогольное опьянение;

месть.

А ещё, бывает, люди изменяют просто потому, что могут: безо всяких причин.

Как видно из списка, иногда второй партнёр действительно как‑то замешан в ситуации, но нередко он вообще не при делах.

В любом случае, когда речь идёт о причинах неверности, важно вовремя разделить вину и ответственность. Последняя всегда на том, кто изменил, это его или её выбор. В случае, допустим, непонимания или кризиса можно было сделать много чего: поговорить, расстаться, пойти к психологу. Но человек решается на связь на стороне, никто его к этому не принуждает. Разговоры о «вине обоих» эту ответственность размывают.

3. Люди обычно изменяют с незнакомцами

Распространённый сюжет в фильмах: герой уходит в бар, выпивает, знакомится с кем‑то и утром просыпается в чужой постели с больной головой и чувством вины. На деле чаще секс на стороне происходит с тем, кого человек хорошо знает. Более того, прежде чем дойти до интима, люди прощупывают почву: переписываются, обмениваются фото и так далее.

4. В новых отношениях человек не изменит

Этот миф распространён среди тех, с кем изменили: «Он (она) просто был (-а) несчастлив (-а), но со мной‑то такого не повторится, мне он (она) точно будет верен (-на)». Случается и так. Но в целом статистика на этот счёт не очень оптимистичная. Вероятность измены в 3,5 раза выше для людей, которые уже делали это ранее. Однако те, кто действительно перешёл черту лишь однажды, тоже существуют.

5. Зависимые от партнёра люди не изменяют

Имеется в виду экономическая зависимость. Есть мнение, что человек, который сам ничего не зарабатывает и живёт за счёт партнёра, должен быть более верным. Ведь вне отношений ему придётся тяжело. На деле всё наоборот: такие люди изменяют чаще. Причём зависимый финансово мужчина более склонен к неверности, чем зависимая женщина.

Для более успешного в денежном плане партнёра тоже есть интересные данные. Пока доход мужчины составляет менее 70% семейного бюджета, он тем вернее, чем больше зарабатывает. А после достижения этой планки вновь проще идёт на измену. Получающая больше партнёра женщина более верна при любом доходе.

6. Мужчины изменяют чаще женщин

Скажем так: это не совсем миф, мужчины чуть активнее в своей неверности, но разрыв между полами не очень значительный. Стоит также учитывать, что такие данные обычно получают по результатам опросов, так что приходится полагаться на честность респондентов. А женщинам бывает труднее признаться в измене из‑за общественных ожиданий.

В возрасте до 34 лет о неверности рассказывает примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Разница начинает нарастать среди людей постарше и с годами становится всё более значимой статистически. Например, в группе от 20 до 29 лет изменяют 11% мужчин и 10% женщин. На восьмом десятке — 26% мужчин и 13% женщин. Хотя это может быть связано не столько с возрастом как таковым, сколько с принадлежностью людей к разным поколениям, придерживающимся различных взглядов на вопрос верности.