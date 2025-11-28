Концертная версия оскароносного фильма «Straume» продолжает удивлять зрителей по всему миру. Недавно в Сан-Диего (США) состоялся очередной аншлаговый концерт, продемонстрировавший международный масштаб и растущую популярность этого музыкального события. В ближайшее время ожидаются концерты на Тайване, в Риге и США.

Всего концерты в Сан-Диего и Сиэтле посетило более 5000 зрителей.

«Я очень рад, что концерты Straume привлекают всё больше людей. Особенно хочу выделить концерт в Сан-Диего, который только что прошёл при полном аншлаге. Я очень рад энтузиазму публики и новым впечатлениям, которые такой концерт дарит даже тем, кто уже несколько раз видел этот фильм», — говорит автор музыки и композитор фильма Рихардс Залюпе.

Этот вдохновляющий концертный тур продолжится 14 и 15 марта на Тайване, где концертную версию исполнит Симфонический оркестр Гаосюна, а за дирижерский пульт встанет композитор фильма Рихардс Залюпе.

Это будет уникальная возможность для азиатской аудитории ощутить эмоциональный и кинематографически обширный звуковой мир «Straumes» под руководством композитора.

У латвийской публики будет возможность завершить этот яркий сезон исполнением «Straume in Concert» 23 мая 2026 года в Риге совместно с Латвийским национальным симфоническим оркестром.

Концерт обещает стать не только музыкальным событием, но и особым моментом возвращения к латвийской публике, которая поддерживала историю и музыку «Straume» с момента его создания.