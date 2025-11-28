Виктория Исакова начала активно брать 10-летнюю дочь Варвару на светские мероприятия. Спустя четыре месяца после смерти супруга, Юрия Мороза, артистка поделилась своими наблюдениями о наследнице.

«Варя сопровождала, даже совсем не скучала, даже не сердилась, хотя это ей пока не интересно. И даже фотографировалась со мной», — подписала Исакова серию трогательных фото с дочкой.

Подписчики ахнули, увидев, как выросла Варвара. Еще недавно она была совсем крошкой, а теперь превращается в прекрасную девушку с очень интересной внешностью. И есть в кого.

Фото: соцсети

«Красивая дочка. На папу похожа! И мама — королева!», «Какая феерически красивая дочь», «Все лучшее от папы и мамы. Превращается в настоящую красавицу», «Какой чистый, осознанный взгляд у девочки», — пишут фолловеры.

Напомним, Варя — второй ребенок Мороза и Исаковой. В 2003 году актриса родила дочь, которую назвали Мариной. Однако спустя три месяца малышка умерла, что стало серьезным ударом для пары. Позднее актриса пояснила, что причиной трагедии могла стать генетическая несовместимость с супругом. Чета решила эту проблему, но вторая беременность наступила лишь спустя 11 лет.