Почему мы снова и снова наступаем на одни и те же «грабли» — в любви, на работе, в общении с людьми? Американские психотерапевты Джеффри Янг и Джанет Клоско выделили 11 психологических ловушек, которые формируются в детстве и сопровождают нас во взрослой жизни. Зная их, можно научиться их избегать.
Каждая ловушка — это глубоко усвоенное убеждение о себе и мире, которое дает ощущение предсказуемости, но причиняет вред.
Ловушка 1. Отверженность: «Не бросай меня!»
Проявление: ощущение, что близкие обязательно вас покинут; страх одиночества; чрезмерное цепляние за людей.
Истоки: потеря близких в детстве, развод родителей, отсутствие постоянного внимания взрослых.
Ловушка 2. Недоверие и жестокое обращение: «Я тебе не доверяю»
Проявление: постоянное ожидание обмана или вреда; недоверие ко всем; избегание близких или привлечение к себе токсичных людей.
Истоки: жестокое обращение в детстве, насилие, унижения или сексуальные домогательства.
Ловушка 3. Эмоциональная депривация: «Меня никогда не полюбят»
Проявление: ощущение, что никто не удовлетворит потребность в любви; притяжение к холодным и равнодушным людям.
Истоки: холодная или неласковая мать, отсутствие эмоциональной поддержки в детстве.
Ловушка 4. Изгнание из общества: «Я не такой, как все»
Проявление: чувство изоляции и непохожести на других; избегание общения и компаний.
Истоки: детское отвержение сверстниками, чувство «инаковости».
Ловушка 5. Зависимость: «Я сам не справлюсь»
Проявление: неспособность действовать без помощи других; опора на «сильных» людей; избегание ответственности.
Истоки: детская беспомощность, принуждение к зависимости.
Ловушка 6. Уязвимость: «Вот-вот случится беда»
Проявление: постоянный страх катастроф — медицинских, финансовых, природных.
Истоки: чрезмерная опека родителей, обучение опасности мира в детстве.
Ловушка 7. Неполноценность: «Я никуда не гожусь»
Проявление: чувство изъянов и недостатков; страх, что близкие не смогут полюбить; ожидание отторжения.
Истоки: критика и недооценка в детстве.
Ловушка 8. Несостоятельность: «Я чувствую себя неудачником»
Проявление: преувеличение неудач; ощущение, что ничего не достигли по сравнению с другими.
Истоки: недооценка успехов в детстве, насмешки и обесценивание достижений.
Ловушка 9. Покорность: «Я все делаю по-твоему»
Проявление: жертва собственных потребностей ради других; подчинение доминирующим людям.
Истоки: родительский контроль, принуждение к подчинению.
Ловушка 10. Завышенные стандарты: «Всегда можно сделать еще лучше»
Проявление: перфекционизм; чрезмерная озабоченность статусом, достижениями, внешностью; стремление к идеалу важнее счастья.
Истоки: ожидания родителей, что все должно быть идеально, страх провала.
Ловушка 11. Избранность: «Я получаю все, что хочу»
Проявление: чувство особого права на желания и привилегии; отказ принимать трудности и ограничения.
Истоки: чрезмерное балование в детстве, отсутствие слова «нет», отсутствие границ.
Понимание этих ловушек — первый шаг к изменению поведения. Осознание своих схем позволяет разорвать порочный круг и строить более здоровые отношения с собой и окружающими.
