Почему мы снова и снова наступаем на одни и те же «грабли» — в любви, на работе, в общении с людьми? Американские психотерапевты Джеффри Янг и Джанет Клоско выделили 11 психологических ловушек, которые формируются в детстве и сопровождают нас во взрослой жизни. Зная их, можно научиться их избегать.

Каждая ловушка — это глубоко усвоенное убеждение о себе и мире, которое дает ощущение предсказуемости, но причиняет вред.

Ловушка 1. Отверженность: «Не бросай меня!»

Проявление: ощущение, что близкие обязательно вас покинут; страх одиночества; чрезмерное цепляние за людей.

Истоки: потеря близких в детстве, развод родителей, отсутствие постоянного внимания взрослых.

Ловушка 2. Недоверие и жестокое обращение: «Я тебе не доверяю»

Проявление: постоянное ожидание обмана или вреда; недоверие ко всем; избегание близких или привлечение к себе токсичных людей.

Истоки: жестокое обращение в детстве, насилие, унижения или сексуальные домогательства.

Ловушка 3. Эмоциональная депривация: «Меня никогда не полюбят»

Проявление: ощущение, что никто не удовлетворит потребность в любви; притяжение к холодным и равнодушным людям.

Истоки: холодная или неласковая мать, отсутствие эмоциональной поддержки в детстве.

Ловушка 4. Изгнание из общества: «Я не такой, как все»

Проявление: чувство изоляции и непохожести на других; избегание общения и компаний.

Истоки: детское отвержение сверстниками, чувство «инаковости».

Ловушка 5. Зависимость: «Я сам не справлюсь»

Проявление: неспособность действовать без помощи других; опора на «сильных» людей; избегание ответственности.

Истоки: детская беспомощность, принуждение к зависимости.

Ловушка 6. Уязвимость: «Вот-вот случится беда»

Проявление: постоянный страх катастроф — медицинских, финансовых, природных.

Истоки: чрезмерная опека родителей, обучение опасности мира в детстве.

Ловушка 7. Неполноценность: «Я никуда не гожусь»

Проявление: чувство изъянов и недостатков; страх, что близкие не смогут полюбить; ожидание отторжения.

Истоки: критика и недооценка в детстве.

Ловушка 8. Несостоятельность: «Я чувствую себя неудачником»

Проявление: преувеличение неудач; ощущение, что ничего не достигли по сравнению с другими.

Истоки: недооценка успехов в детстве, насмешки и обесценивание достижений.

Ловушка 9. Покорность: «Я все делаю по-твоему»

Проявление: жертва собственных потребностей ради других; подчинение доминирующим людям.

Истоки: родительский контроль, принуждение к подчинению.

Ловушка 10. Завышенные стандарты: «Всегда можно сделать еще лучше»

Проявление: перфекционизм; чрезмерная озабоченность статусом, достижениями, внешностью; стремление к идеалу важнее счастья.

Истоки: ожидания родителей, что все должно быть идеально, страх провала.

Ловушка 11. Избранность: «Я получаю все, что хочу»

Проявление: чувство особого права на желания и привилегии; отказ принимать трудности и ограничения.

Истоки: чрезмерное балование в детстве, отсутствие слова «нет», отсутствие границ.

Понимание этих ловушек — первый шаг к изменению поведения. Осознание своих схем позволяет разорвать порочный круг и строить более здоровые отношения с собой и окружающими.