Как выбрать воду для умывания: советы дерматолога

Люблю!
Дата публикации: 29.11.2025
Многие считают, что умываться водой из-под крана вредно, и предпочитают кубики льда, минералку или бутилированную воду. Разбираемся вместе с экспертом, что действительно полезно для кожи.

Эксперт: Елена Ковтунова, дерматолог, косметолог

Ионизированная вода

Ионизированную воду получают с помощью специального прибора — ионизатора. Вода обрабатывается ионами серебра и слабым электрическим зарядом, что обеззараживает её. Считается, что такая вода лучше усваивается клетками и очищает организм.

Для умывания: подходит, но важно учитывать аллергофон — у некоторых людей может вызвать раздражение.

Минеральная вода

Содержит микроэлементы, которые теоретически полезны для кожи. Однако ороговевший эпидермис не пропускает их в глубокие слои, поэтому чудесного омолаживающего эффекта ждать не стоит.

Плюсы:

  • мягкая вода
  • маловероятно вызвать аллергию
  • помогает при жирной коже — немного уменьшает блеск и сужает поры

Газированная вода

Газированные пузырьки не оказывают заметного влияния на кожу. В сравнении с водопроводной водой газированная вода может быть мягче и чище, но улучшения тонуса ждать не стоит.

Лёд

Холод улучшает тонус кожи, стимулирует кровоток и помогает при жирности и высыпаниях.

Совет: используйте лед из воды с противовоспалительными травами, особенно если кожа проблемная.

Кипяченая вода

Кипячение нейтрализует жесткость водопроводной воды, уменьшая содержание минералов (магния, калия), которые могут раздражать и стягивать кожу.

Важно:

  • дайте воде остыть до комнатной температуры
  • горячей водой умываться нельзя
  • холодную воду зимой использовать не рекомендуется, это больше летний вариант

Вывод: для ежедневного ухода лучше всего использовать мягкую, комнатной температуры воду — кипяченую, фильтрованную или минеральную. Лёд и ионизированная вода — скорее вспомогательные средства для улучшения тонуса и борьбы с проблемами кожи.

#аллергия #косметология #кожа #дерматолог #уход за кожей #умывание #вода
