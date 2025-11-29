Чем занято ваше чадо в школьные будни? Выполнение домашних заданий, спортсекции, общение со сверстниками — это само собой. А как насчет бытовых задач? Сегодня многие «продвинутые» родители утверждают, что выносить мусор, драить полы и чистить картошку — не детских рук дело. Однако такой подход уже показал свои побочные эффекты.

Если не хотите вырастить белоручку, который считает, что убираться за него должны работники клининга, а суп варить — личный повар, тогда меняем стратегию. Клинический психолог Дарья Живина объяснила, какие задачи можно и нужно поручать ученику.

Учеба учебой, а пол сам себя не вымоет

«Труд — это дело благородное и важное для воспитания будущих поколений. Однако не стоит забывать, что отношение к труду и в целом мир, который окружает нас, постоянно меняется. Нельзя сравнивать воспитание ребенка 150 и даже 20 лет назад с воспитанием нынешних детей. Дело в том, что ранее у детей было в какой-то степени даже больше свободного времени и больше возможности приобщаться к бытовому труду», — подчеркивает эксперт.

Однако совсем освобождать отпрыска от домашних обязанностей нельзя. Если родители с малых лет внушили ребенку, что его основная задача — это успешная учеба, то бытовые дела он будет игнорировать. Мама и папа вполне могут справиться с уборкой и готовкой. Однако в зрелом возрасте это упущение непременно скажется на качестве жизни. Выросшее чадо не то что гвоздь не суммет забить, но и сковородку отмыть, начнет злиться сам на себя, не исключены и периоды депрессии из-за скопившихся бытовых вопросов.

Чем раньше, тем лучше

Дарья Живина рекомендует поручать чаду мини-задачи уже с двух-трех лет. «В этом возрасте у детей детей еще есть четкое стремление быть как взрослый, и пытаться сделать то же, что делают мама, папа или, например, старшие братья и сестры», — говорит специалист. Просите ребенка самостоятельно убирать и сортировать свои игрушки, относить грязное белье в стирку. Допустимо и дать в руки веник или легкий в обращении пылесос, а то и половую тряпку. По мере взросления, спектр дел можно расширять и усложнять. «Если вы опустили этот момент и решили уже заняться трудовым воспитанием в школьном возрасте, здесь, скорее всего, встретите сопротивление. С семи лет ребенок проходит уже некую сепарацию, у него сформировалась модель взаимоотношений в доме», — продолжает психолог. Поэтому наседать не следует. Действуем планомерно, разговорами, а не криками и нападками.

Платить за бытовые дела эксперт не советует. В доме все живут на равных условиях, внося свой вклад в ведение хозяйства по мере возможности. Поэтому будет несправедливо, если мама, на которой лежит большая часть дел, выполняет их бесплатно, а чаду за вынос мусора дают 500 рублей. Идеально, если родители в семье помогают друг другу в быту. Важно, чтобы у ребенка, особенно если это мальчик, не сформировалось представление, что убираться и печь пироги должна только женщина. Впоследствии он применит эту схему и в своей семье.

Труд не в наказание

И еще один значительный нюанс. Если у вас в квартире есть посудомойка, не стоит заставлять ребенка мыть свою посуду отдельно вручную. То же самое с роботом-пылесосом, который старательно объезжает детскую комнату, пока подросток пыхтит там с веником и совком. Подобные задачи воспринимаются как наказание.

«Очень важно да не ругать ребенка, даже если он что-то сделал не так, не переделывать, особенно у него на глазах. А когда ребенок это делает, старайтесь его направить и помочь, без лишней критики. Любой труд должен вклиниться в восприятие жизни ребенка как нечто само собой разумеющееся», — заключает Дарья Живина.