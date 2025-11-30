Baltijas balss logotype
Ученые создали искусственный язык для точного измерения остроты продуктов

Дата публикации: 30.11.2025
Kleo
Изображение к статье: Ученые создали искусственный язык для точного измерения остроты продуктов

Помимо перца чили, "язык" способен распознавать уровень жгучести имбиря, хрена и чеснока.

Ученые из Шанхайского технологического института разработали уникальное устройство, способное объективно оценивать степень остроты пищевых продуктов. Новая технология основана на принципе нейтрализации жгучих веществ молочными белками, который давно известен в кулинарной практике.

Созданный учеными сенсор выглядит как гибкая гелевая пластина, содержащая сухое обезжиренное молоко, акриловую кислоту и хлорид холина. Ключевым компонентом системы стал казеин – это основной белок молока, который естественным образом связывается с капсаицином, ответственным за жгучесть перца чили.

Принцип работы устройства основан на изменении электропроводности геля при контакте с острыми веществами. Взаимодействие капсаицина с молочными белками приводит к снижению ионной проводимости материала, что фиксируется измерительными приборами. Чем выше концентрация жгучего компонента, тем значительнее уменьшается проводимость.

Экспериментальные испытания продемонстрировали широкий диапазон измеряемых концентраций – от минимальных значений до уровней, которые превышают болевой порог чувствительности. Тестирование на восьми сортах перца и различных острых продуктах показало полное соответствие оценкам профессиональных дегустаторов.

Разработка способна распознавать не только капсаицин, но и другие жгучие продукты, включая имбирь, черный перец, хрен и чеснок. Это открывает перспективы для комплексной оценки остроты разнообразных пищевых продуктов и приправ.

Сенсор можно будет применять в пищевой промышленности, ресторанах и даже дома. В будущем ученые планируют создать компактную портативную версию устройства, которая позволит потребителям самостоятельно контролировать остроту блюд, избегая риска ожогов слизистой оболочки.

#наука #технологии #кулинария #ученые #исследования #пищевая промышленность #еда
Редакция BB.LV
