Яблочная вертута без масла и яиц: легкая выпечка, которая удивляет вкусом

Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Яблочная вертута без масла и яиц: легкая выпечка, которая удивляет вкусом

Эта вертута впечатляет своим вкусом и нежной консистенцией: эластичное тесто на воде, ароматная яблочная начинка и тыква создают отличное настроение. Выпечка подходит как для теплого, так и полностью остывшего состояния.

Ингредиенты

Для теста:

  • Теплая вода — 150 мл
  • Растительное масло — 150 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Мука — 450 г

Для яблочной начинки:

  • Яблоки — 1,2 кг
  • Кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.
  • Сахар — 2–3 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ч. л.
  • Корица — 1 ч. л.
  • Обжаренные орехи — 50 г

Для тыквенной начинки:

  • Тыква — 350 г
  • Сахар — 2 ст. л.

Для смазывания:

  • Желток — 1 шт.
  • Молоко — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Смешайте теплую воду, масло, соль и сахар, постепенно добавьте муку и вымесите мягкое эластичное тесто. Накройте и оставьте на 15 минут.
  2. Подготовьте яблочную начинку: натрите или мелко нарежьте яблоки, смешайте с сахаром, крахмалом, лимонным соком, корицей и орехами. Для тыквенной начинки натрите тыкву и смешайте с сахаром.
  3. Разделите тесто на 4 части, каждую тонко раскатайте и растяните руками до большого тонкого полотна.
  4. Выложите начинки полосами или ровным слоем, сверните рулетами и сформируйте вертуты.
  5. Переложите на противень с пергаментом. Смешайте желток с молоком и смажьте верх изделий. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут до золотистости.
  6. Дайте вертутам немного остыть и подавайте теплыми или полностью охлажденными.

Источник: Smakuiemo / Novyny.live

#кулинария #вегетарианство #выпечка #тыква #готовка #еда
