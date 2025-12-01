Эта вертута впечатляет своим вкусом и нежной консистенцией: эластичное тесто на воде, ароматная яблочная начинка и тыква создают отличное настроение. Выпечка подходит как для теплого, так и полностью остывшего состояния.
Ингредиенты
Для теста:
- Теплая вода — 150 мл
- Растительное масло — 150 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Мука — 450 г
Для яблочной начинки:
- Яблоки — 1,2 кг
- Кукурузный крахмал — 1,5 ст. л.
- Сахар — 2–3 ст. л.
- Лимонный сок — 2 ч. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Обжаренные орехи — 50 г
Для тыквенной начинки:
- Тыква — 350 г
- Сахар — 2 ст. л.
Для смазывания:
- Желток — 1 шт.
- Молоко — 1 ст. л.
Приготовление
- Смешайте теплую воду, масло, соль и сахар, постепенно добавьте муку и вымесите мягкое эластичное тесто. Накройте и оставьте на 15 минут.
- Подготовьте яблочную начинку: натрите или мелко нарежьте яблоки, смешайте с сахаром, крахмалом, лимонным соком, корицей и орехами. Для тыквенной начинки натрите тыкву и смешайте с сахаром.
- Разделите тесто на 4 части, каждую тонко раскатайте и растяните руками до большого тонкого полотна.
- Выложите начинки полосами или ровным слоем, сверните рулетами и сформируйте вертуты.
- Переложите на противень с пергаментом. Смешайте желток с молоком и смажьте верх изделий. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут до золотистости.
- Дайте вертутам немного остыть и подавайте теплыми или полностью охлажденными.
Источник: Smakuiemo / Novyny.live
