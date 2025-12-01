Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Куриная грудка в соусе из хурмы

Нежное мясо и фруктовый соус — сытно, необычно и очень по-зимнему.

Берём: 4 куриные грудки, 2 крупные хурмы, 1 маленькую луковицу, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. сливочного масла, 100 мл сливок, соль, перец.

Готовим: отбиваем грудки, солим и перчим. Обжариваем на сливочном масле до золотистой корочки, затем под крышкой доводим до готовности. Лук мелко режем, обжариваем. Добавляем нарезанную хурму и измельчённый чеснок, тушим до мягкости. Вливаем сливки, мешаем до густого соуса. Подаём курицу, поливая соусом.

#зима #кулинария #лук #курица #готовка #хурма #еда
