5 ошибок в уходе за кожей, которые незаметно портят ваше лицо

Люблю!
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: 5 ошибок в уходе за кожей, которые незаметно портят ваше лицо

Многие уверены, что ухаживают за кожей правильно — но именно ежедневные мелкие промахи становятся причиной сухости, воспалений и преждевременных морщин. Эксперт объяснила, какие привычки действительно вредят вашей коже и как их избежать.

Эксперт назвала самые частые ошибки в уходе за кожей

Косметолог Ольга Позднякова на своей странице в Instagram рассказала о пяти распространённых ошибках, которые совершают большинство людей, даже тщательно следя за кожей. Иногда одна неверная привычка может перечеркнуть пользу дорогих средств и регулярных процедур.

1. Неправильно подобранные средства

Мы часто выбираем косметику “на глаз”: кожа блестит — берём что-то подсушивающее. Но жирная кожа тоже может быть обезвоженной и нуждаться в увлажнении. Неподходящий уход усугубляет проблему и нарушает баланс.

2. Неполное очищение или сон с макияжем

Ночью коже нужно восстанавливаться, а остатки тонального крема или SPF буквально перекрывают ей доступ воздуха. По словам эксперта, даже если вы очень устали, двух минут на очищение должно хватить всегда.

3. Пропуск этапов ухода

Очищение → тоник → сыворотка → крем — это не маркетинг. Каждый шаг подготавливает кожу и помогает активным компонентам работать глубже и эффективнее.

4. Сон лицом в подушку

Так формируются “морщины сна”, появляются заломы и даже лёгкая асимметрия. Лучше выбирать подушку, которая поддерживает голову в нейтральном положении.

5. Ожидание, что косметика решит всё

Даже самый дорогой уход бесполезен без сна, полноценного питания, питьевого режима и коррекции дефицитов. Косметика усиливает результат, но не заменяет здоровые привычки.

Источник: news.hochu.ua

#косметика #косметология #кожа #уход за кожей
Видео