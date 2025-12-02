Baltijas balss logotype
Мандариновая кожура, которую вы выбрасывали зря: 5 полезных способов применения

Люблю!
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мандариновая кожура, которую вы выбрасывали зря: 5 полезных способов применения

Мандариновая кожура — это не отходы, а доступное средство для здоровья, ухода и кулинарии. Зимой она особенно ценна: ароматная, лечебная и универсальная.

Почему мандариновая кожура заслуживает места в вашем доме

Она способна заменить ароматизаторы, поддержать иммунитет, улучшить вкус блюд и напитков, а ещё — стать натуральным средством ухода за кожей. Вот как использовать её с пользой.

5 способов применения мандариновой кожуры

1. Натуральный ароматизатор дома

Эфирные масла, содержащиеся в кожуре, быстро наполняют помещение приятным цитрусовым ароматом. Достаточно оставить кожуру на подоконнике или возле батареи — и в доме появится новогоднее настроение.

2. Лечебная настойка от кашля и для иммунитета

Кожуру настаивают на воде или спиртовой основе:

  • залейте 3 ложки измельчённой кожуры кипятком;
  • добавьте немного мёда;
  • пейте в течение дня. Такой настой помогает при сухом кашле, бронхите и ослабленном иммунитете.

3. Ароматные напитки

Высушенную кожуру можно добавлять в чай, компот, глинтвейн. Напитки получают согревающий цитрусовый аромат и становятся более насыщенными.

4. Секретный ингредиент для десертов и мясных блюд

Сухую кожуру используют как цукаты, добавляют в кексы, глазури, шоколад или запечённое мясо — она создаёт лёгкую сладкую цитрусовую ноту.

5. Натуральный тоник для кожи

Из кожуры получается простой, но эффективный уходовый продукт:

  • измельчите кожуру одного мандарина;
  • залейте стаканом минеральной воды;
  • настаивайте сутки. Протирайте кожу дважды в день — тоник помогает бороться с чёрными точками и подтягивает кожу.

Источник: 1001sovet

