Мандариновая кожура — это не отходы, а доступное средство для здоровья, ухода и кулинарии. Зимой она особенно ценна: ароматная, лечебная и универсальная.
Почему мандариновая кожура заслуживает места в вашем доме
Она способна заменить ароматизаторы, поддержать иммунитет, улучшить вкус блюд и напитков, а ещё — стать натуральным средством ухода за кожей. Вот как использовать её с пользой.
5 способов применения мандариновой кожуры
1. Натуральный ароматизатор дома
Эфирные масла, содержащиеся в кожуре, быстро наполняют помещение приятным цитрусовым ароматом. Достаточно оставить кожуру на подоконнике или возле батареи — и в доме появится новогоднее настроение.
2. Лечебная настойка от кашля и для иммунитета
Кожуру настаивают на воде или спиртовой основе:
- залейте 3 ложки измельчённой кожуры кипятком;
- добавьте немного мёда;
- пейте в течение дня. Такой настой помогает при сухом кашле, бронхите и ослабленном иммунитете.
3. Ароматные напитки
Высушенную кожуру можно добавлять в чай, компот, глинтвейн. Напитки получают согревающий цитрусовый аромат и становятся более насыщенными.
4. Секретный ингредиент для десертов и мясных блюд
Сухую кожуру используют как цукаты, добавляют в кексы, глазури, шоколад или запечённое мясо — она создаёт лёгкую сладкую цитрусовую ноту.
5. Натуральный тоник для кожи
Из кожуры получается простой, но эффективный уходовый продукт:
- измельчите кожуру одного мандарина;
- залейте стаканом минеральной воды;
- настаивайте сутки. Протирайте кожу дважды в день — тоник помогает бороться с чёрными точками и подтягивает кожу.
Источник: 1001sovet
