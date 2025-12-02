Baltijas balss logotype
Дата публикации: 02.12.2025
LETA
Международный фестиваль документального кино «Artdocfest/Riga» пройдёт с 28 февраля по 8 марта следующего года, сообщила продюсер фестиваля Вайва Баузе.

Открытие «Artdocfest/Riga» состоится 28 февраля в 18:00 показом новейшего фильма Виталия Манского «Время к цели», мировая премьера которого состоялась в этом году на Берлинском международном кинофестивале.

Фестиваль пройдет в Большом зале и зале Страуме кинотеатра Splendid Palace, запланированы две конкурсные программы — «Балтийский фокус» и «Artdocfest Open».

Кроме того, будут организованы три тематические программы внеконкурсных фильмов. Их показы пройдут в арт-центре «Zuzeum», где будет показана кинопрограмма, посвящённая искусству «ArtDoc&ProAr». В это же время в общественном центре «Power-Up Space» в «Media Hub Riga» будут показаны фильмы, посвящённые темам войны и насилия.

Фестиваль продолжает принимать заявки на документальные фильмы, и латвийские кинодокументалисты также приглашаются представить фильмы, премьера которых в Латвии состоится в рамках фестиваля. Заявки необходимо подать до 15 декабря этого года.

#война #кинофестиваль #искусство #культура #документальное кино #насилие
Оставить комментарий

Видео