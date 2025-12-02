Когда мы говорим о детях в Японии, первой возникает ассоциация «дисциплина»: опрятные школьники в одинаковой форме прилежно занимаются, не перебивают учителя, самостоятельно выполняют домашние задания и не прогуливают уроки. Каким образом у японских женщин получается так воспитывать детей?

С раннего возраста ребенку прививают чувство ответственности. Его учат бережно относиться к вещам. До того момента, как чадо не пойдет в школу, ему позволено практически все. С рождения и до 2 лет мать все свое время проводит с ребенком, проявляя максимальный физический контакт. В Японии не принято оставлять маленьких детей с бабушками и дедушками. Уход за ребенком в первые годы его жизни полностью лежит на матери и отце.

Дети в Японии приучены не разбрасывать игрушки, всегда убирают их за собой после игры. Причем малыши не хватают много игрушек сразу, а берут 1-2. Японцы не любят захламлять свое пространство, поэтому, как только малыш подрастает, они избавляются от колясок и прочих не подходящих по возрасту вещей.

Японцы не боятся отпускать детей одних на улицу, так как их страна считается безопасной. Школьник может самостоятельно добраться до школы. Если у ребенка что-то не получается, их учат повторять действие, мотивируя, что обязательно желаемый результат будет достигнут в следующий раз.