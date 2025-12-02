Baltijas balss logotype
Торт капрезе: шоколадно-цитрусовый десерт на миндальной муке

Люблю!
Дата публикации: 02.12.2025
Мы привыкли, что капрезе — это лёгкий летний салат с помидорами, моцареллой и ароматным базиликом. Но оказывается, в Италии так называют ещё и потрясающий шоколадно-цитрусовый торт на миндальной муке.

Ингредиенты на 6-7 порций

  • миндальная мука — 250 г

  • яйцо — 4 шт.

  • сахар — 170 г

  • сливочное масло — 170 г + ещё немного для смазывания формы

  • горький шоколад с содержанием какао не менее 55% — 170 г

  • натёртая апельсиновая цедра — от 1 апельсина

  • ром или коньяк — 25 мл

  • соль — щепотка

  • сахарная пудра для украшения — по вкусу

Как готовить

  • На водяной бане или короткими импульсами в микроволновке растопите шоколад со сливочным маслом. Полученную массу слегка остудите.

  • Аккуратно отделите белки от желтков. Желтки взбейте миксером со 110 граммами сахара. В середине процесса добавьте цедру апельсина и продолжайте взбивать до пышности.

  • Влейте в желтковую массу остывший растопленный шоколад с маслом и снова взбейте. Смесь начнет немного густеть — это нормально.

  • Влейте ром или коньяк и тщательно перемешайте.

  • Теперь займитесь белками: взбейте их с щепоткой соли в крепкую пену, постепенно добавляя оставшиеся 60 граммов сахара. Должны получиться устойчивые пики.

  • В шоколадную основу просейте половину миндальной муки и добавьте пару ложек взбитых белков. Аккуратно перемешайте. Затем добавьте оставшуюся муку и еще немного белков, снова перемешайте.

  • Осторожно, движениями снизу вверх, вмешайте в тесто оставшиеся белки, чтобы оно осталось воздушным.

  • Форму для выпекания (желательно разъёмную) смажьте маслом и присыпьте миндальной мукой. Выложите в нее тесто, разровняйте и несколько раз стукните формой по столу, чтобы выпустить крупные пузыри воздуха.

  • Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой: она должна выйти чуть влажной, но не жидкой. Полностью сухой она быть не должна.

  • Готовому пирогу дайте полностью остыть в форме при комнатной температуре — это важно для того, чтобы он «схватился». Перед подачей украсьте сахарной пудрой, используя сито или кулинарный трафарет для красивого узора.

#кулинария #выпечка #шоколад #еда
