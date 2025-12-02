Мы привыкли, что капрезе — это лёгкий летний салат с помидорами, моцареллой и ароматным базиликом. Но оказывается, в Италии так называют ещё и потрясающий шоколадно-цитрусовый торт на миндальной муке.
Ингредиенты на 6-7 порций
-
миндальная мука — 250 г
-
яйцо — 4 шт.
-
сахар — 170 г
-
сливочное масло — 170 г + ещё немного для смазывания формы
-
горький шоколад с содержанием какао не менее 55% — 170 г
-
натёртая апельсиновая цедра — от 1 апельсина
-
ром или коньяк — 25 мл
-
соль — щепотка
-
сахарная пудра для украшения — по вкусу
Как готовить
-
На водяной бане или короткими импульсами в микроволновке растопите шоколад со сливочным маслом. Полученную массу слегка остудите.
-
Аккуратно отделите белки от желтков. Желтки взбейте миксером со 110 граммами сахара. В середине процесса добавьте цедру апельсина и продолжайте взбивать до пышности.
-
Влейте в желтковую массу остывший растопленный шоколад с маслом и снова взбейте. Смесь начнет немного густеть — это нормально.
-
Влейте ром или коньяк и тщательно перемешайте.
-
Теперь займитесь белками: взбейте их с щепоткой соли в крепкую пену, постепенно добавляя оставшиеся 60 граммов сахара. Должны получиться устойчивые пики.
-
В шоколадную основу просейте половину миндальной муки и добавьте пару ложек взбитых белков. Аккуратно перемешайте. Затем добавьте оставшуюся муку и еще немного белков, снова перемешайте.
-
Осторожно, движениями снизу вверх, вмешайте в тесто оставшиеся белки, чтобы оно осталось воздушным.
-
Форму для выпекания (желательно разъёмную) смажьте маслом и присыпьте миндальной мукой. Выложите в нее тесто, разровняйте и несколько раз стукните формой по столу, чтобы выпустить крупные пузыри воздуха.
-
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой: она должна выйти чуть влажной, но не жидкой. Полностью сухой она быть не должна.
-
Готовому пирогу дайте полностью остыть в форме при комнатной температуре — это важно для того, чтобы он «схватился». Перед подачей украсьте сахарной пудрой, используя сито или кулинарный трафарет для красивого узора.
