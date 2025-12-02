сахарная пудра для украшения — по вкусу

горький шоколад с содержанием какао не менее 55% — 170 г

сливочное масло — 170 г + ещё немного для смазывания формы

На водяной бане или короткими импульсами в микроволновке растопите шоколад со сливочным маслом. Полученную массу слегка остудите.

Аккуратно отделите белки от желтков. Желтки взбейте миксером со 110 граммами сахара. В середине процесса добавьте цедру апельсина и продолжайте взбивать до пышности.

Влейте в желтковую массу остывший растопленный шоколад с маслом и снова взбейте. Смесь начнет немного густеть — это нормально.

Влейте ром или коньяк и тщательно перемешайте.

Теперь займитесь белками: взбейте их с щепоткой соли в крепкую пену, постепенно добавляя оставшиеся 60 граммов сахара. Должны получиться устойчивые пики.

В шоколадную основу просейте половину миндальной муки и добавьте пару ложек взбитых белков. Аккуратно перемешайте. Затем добавьте оставшуюся муку и еще немного белков, снова перемешайте.

Осторожно, движениями снизу вверх, вмешайте в тесто оставшиеся белки, чтобы оно осталось воздушным.

Форму для выпекания (желательно разъёмную) смажьте маслом и присыпьте миндальной мукой. Выложите в нее тесто, разровняйте и несколько раз стукните формой по столу, чтобы выпустить крупные пузыри воздуха.

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 45 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой: она должна выйти чуть влажной, но не жидкой. Полностью сухой она быть не должна.