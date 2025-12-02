Действие пьесы происходит вскоре после падения Трои. Гекуба потеряла в войне всё – мужа, трон, свободу и нескольких детей. «Когда кажется, что чаша страданий уже переполнилась, она переживает непростительное предательство, и в отчаянии рождается жажда справедливого возмездия. Из заложницы обстоятельств она превращается в хозяйку своей судьбы», – говорится в описании спектакля в театре.

Роль Гекубы в спектакле исполнит актриса Юлия Лаха, которая считает, что Еврипид написал произведение, которое очень актуально сегодня и повествует не только о тени войны, которая висит над людьми еще долго после ее окончания, но и об удивительной внутренней силе.

«Гекуба» станет первой работой режиссёра Степанченко-Богдан в Латвии. Она выпускница последнего курса Московского государственного театрального института имени Луначарского. Вскоре после окончания института она переехала в Германию, а затем во Францию, где участвовала в различных театральных и кинопроектах, ставила спектакли и преподавала актёрское мастерство.