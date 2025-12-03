Помните, как выглядят домики хоббитов? Это очень маленькие по площади пространства — кажется, что там даже негде присесть. И такой эффект по незнанию можно создать даже в огромной квартире.

Вы недавно купили квартиру? Или же затеваете ремонт в доме, где уже живете? В любом случае подойти к выбору обоев, дивана и предметов интерьера стоит с умом, чтобы потом вам хотелось возвращаться домой, а обстановка радовала глаз.

Так, например, цветовые решения и узоры на обоях могут преобразить пространство еще до того, как вы расставите мебель, и это без учета того, какой оттенок вы решите выбрать для потолка или плинтусов.

Сара Партингтон вот уже десять лет занимается дизайном интерьеров. Она уверена, что есть ошибки, которые делают квартиру визуально меньше, хотя кажутся весьма безобидными и даже милыми.

Вот от чего дизайнер настоятельно рекомендует отказаться.

1. Маленькие коврики

Такие ковры перегружают пространство, забирают на себя внимание, делая комнату визуально меньше. Особенно это бросается в глаза, когда ковер выбивается из цветовой гаммы.

Лучше постелите на пол большой ковер, который займет практически все пространство.

2. Белая краска или обои

Может возникнуть соблазн покрасить стены в белый цвет, чтобы свет отражался от них и делал комнату светлее. Но темные цвета могут визуально увеличить даже небольшое пространство, главное — попасть в гамму.

Если все-таки хочется светлые стены, остановитесь на теплых оттенках: бежевый, персиковый, лимонный, ванильный.

3. Диван возле стены

Если ваш диван сейчас стоит вплотную к стене, Сара Партингтон рекомендует изменить ситуацию. По ее словам, если отодвинуть мебель от стены и оставить за ней свободное пространство, комната будет казаться больше.

«Я знаю, что вы хотите поставить диван вплотную к стене, чтобы освободить больше места, но мебели нужно пространство для маневра. Небольшой зазор за диваном создает визуальную глубину, благодаря которой комната кажется больше», — поясняет она.

4. Низко повешенные шторы

Если у вас есть возможность повесить гардину под самый потолок, то обязательно воспользуйтесь этим приемом. Купите добротные плотные шторы, которые будут опускаться до самого пола.

Так вы визуально «вытянете» пространство, за счет чего комната будет казаться больше.

5. Миниатюрные растения и аксессуары

Вы обустраиваете квартиру для себя, а не для куклы Барби. Маленькие вещи захламляют помещение, создают «эффект Плюшкина», комната сразу кажется маленькой.

Хотите цветок? Пусть он будет один, но в большом горшке, который вы поставите на пол рядом с диваном или шкафом.

6. Расстановка мебели строго симметрично

Каким бы перфекционистом вы ни были, откажитесь от идеи, что все должно быть симметрично. Вам не нужно ставить кресла по обе стороны от дивана, а на кухне можно разместить всего лишь один навесной шкаф, не устанавливая такой же на противоположной стене.

Идеально совпадающие стороны создают ощущение неестественности в комнате, в то время как асимметрия вызывает «визуальный интерес и создает ощущение более обжитого пространства», говорит дизайнер.

7. Игнорирование текстур

Обращайте больше внимания на текстуры, чем на цвета. Если ваша комната кажется вам скучной, возможно, дело не в том, что вам нужно больше цвета. Высока вероятность, что вам нужны разные текстуры, будь то обои или обивка мебели.

Комбинируйте ткани и используйте натуральные материалы, такие как дерево и камень, чтобы мгновенно создать ощущение тепла и глубины. Так квартира станет гораздо уютнее, а пространство словно расширится.