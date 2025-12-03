Baltijas balss logotype
Амбра и бобровая струя: самые странные компоненты в парфюмерии

Люблю!
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Амбра и бобровая струя: самые странные компоненты в парфюмерии

Некоторые из них звучат как ингредиенты для зелья, но эти компоненты используются в самых известных парфюмах.

Когда мы говорим о любимом аромате, мы редко задумываемся, что скрывается за его теплым шлейфом или стойкой базой. В рекламе фигурируют «нотки кожи», «цветочный аккорд» или «мускусная база», но мало кто знает, что загадочные термины могут скрывать весьма неожиданные компоненты. Некоторые из них имеют натуральное животное происхождение, а другие добываются из крайне необычных источников.

И все же, несмотря на странное происхождение, ингредиенты веками используются в элитной парфюмерии: они придают духам глубину, теплую интимную ауру и уникальность, которая заставляет аромат интересно раскрываться на коже. Рассказываем, какие удивительные и немного странные компоненты можно найти даже в самых утонченных пирамидах духов, и зачем они нужны.

Амбра

Происхождение: кишечный секрет кашалота

Несмотря на романтическое звучание, амбра — вещество, которое образуется в желудке кашалота для защиты его пищеварительной системы от острых кальмарьих клювов. После того как амбра выбрасывается в океан и долгое время «созревает» под солнцем и соленой водой, она приобретает сладковато-солоноватый, теплый аромат с мускусными и табачными нотами.

Именно зрелую амбру парфюмеры используют как фиксатор аромата, придающий духам стойкость и чувственность. В некоторых винтажных духах (и даже в нишевых) можно найти настоящую амбру, но чаще всего ее заменяют синтетическим аналогом — амброксаном.

Циветта

Происхождение: секрет желез африканской циветы (животное, похожее на хорька)

Циветта придает духам характерный «животный» оттенок — резковатый, теплый и немного напоминающий кожу. В малых дозах он делает аромат более притягательным, усиливая индивидуальность запаха. Когда-то цибет использовался в почти всех классических духах — например, в винтажной формуле Chanel № 5.

Сегодня натуральную циветту практически не используют: во‑первых, из‑за этических соображений, а во‑вторых, из‑за высокой стоимости — ее полностью заменили синтетические аналоги.

Кастореум

Происхождение: бобровая струя — выделения из желез у канадских и европейских бобров

Компонент — настоящий парфюмерный артефакт. Он пахнет одновременно кожей, мускусом, дымом и лесной землей. Кастореум добавляют в кожаные композиции, чтобы придать им насыщенность и винтажную глубину. Например, он был важным аккордом в Dior Leather Oud и других «шипровых» духах.

Как и другие животные компоненты, натуральный кастореум сегодня встречается крайне редко: чаще всего его имитируют с помощью синтетики.

Уд

Происхождение: смолистая древесина дерева аквилария, пораженного плесенью

Оуд, он же агаровое дерево — один из самых дорогих компонентов в мире парфюмерии. Настоящий уд пахнет дымом, древесной смолой, пряностями и легкой горечью, а еще его обожают в восточной парфюмерии за богатство звучания и стойкость.

Интересно, что уд появляется только в том случае, когда дерево аквиларии поражено определенным грибком, отсюда и высокая стоимость: до 5 тысяч долларов за килограмм натурального ингредиента. Сегодня также активно используются синтетические замены уду.

Индол

Происхождение: натуральный компонент, содержащийся в цветах жасмина, нарцисса и даже в… экскрементах

Индол — молекула, которая пахнет по‑разному в зависимости от концентрации: от аромата цветов до запаха пота. Именно индол создает «грязноватую» глубину в жасминовых композициях и отвечает за животный, плотный характер некоторых цветочных духов. Без него белые цветы звучали бы пластиково.

В малых дозах индол добавляет сексуальности, делает аромат менее стерильным — например, индол вы можете услышать в Serge Lutens A La Nuit.

Гваяковое дерево

Происхождение: древесина южноамериканского дерева, известного как дерево жизни

Не самый странный по происхождению, но удивительный по аромату компонент. Гваяковое дерево пахнет одновременно древесиной, шоколадом, копченой смолой и огнем: его используют в теплых композициях с восточным уклоном, как базу или дымный акцент. Оно стало популярно в мужской нишевой парфюмерии, но часто встречается и в женских ароматах.

Когда в следующий раз будете выбирать духи, попробуйте вчитаться в пирамиду: кто знает, может быть, в любимом аромате уже давно живет что-то удивительное вроде бобровой струи или уда.

Читайте нас также:
#ароматы #красота #духи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
