Внезапная боль в колене может застать врасплох и сделать даже простую ходьбу невозможной. Причин для этого может быть множество, и важно понимать, как действовать в такой ситуации.

Возможные причины боли в колене

По словам врача-ортопеда, кандидата медицинских наук Дмитрия Савицкого, боль может быть вызвана:

острыми или хроническими заболеваниями;

травмами;

повреждениями суставов или мягких тканей.

У пожилых людей чаще встречаются дегенеративные изменения, такие как артроз, а у молодых — травмы, которые иногда остаются незамеченными или игнорируются.

Диагностика

Рентген — первое исследование для выявления травмы (например, перелома) или хронического заболевания. МРТ — позволяет оценить состояние костей и мягких тканей, особенно если рентген не дал полной картины. КТ и лабораторные исследования — применяются при подозрении на повреждения костей или для уточнения диагноза артроза.

Правильная диагностика помогает выбрать подходящую тактику лечения: хирургическое вмешательство с последующей реабилитацией или консервативную терапию.

К кому обращаться

Если боль ощущается не только в колене, а по всей ноге — возможно, проблема связана с нервной системой, и нужна консультация невролога .

. Если боль локализована в суставе, без явной травмы — стоит обратиться к терапевту для выявления хронического заболевания.

для выявления хронического заболевания. Если боль внезапная, сильная и локальная — скорее всего, травма, требующая консультации травматолога-ортопеда.

Даже небольшая травма после резкого движения может быть серьезной и требует осмотра специалиста.

Что можно сделать до визита к врачу

Использовать обезболивающее средство для временного облегчения.

При травме — обездвижить ногу и приложить холод.

Не нагружать сустав и ни в коем случае не терпеть боль, откладывая визит к врачу.

По словам Дмитрия Савицкого, любая боль в коленном суставе — повод обратиться к специалисту. Самолечение только временно снимает симптомы и не решает проблему.