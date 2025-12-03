Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что делать при внезапной боли в колене: советы врача 0 262

Люблю!
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что делать при внезапной боли в колене: советы врача

Внезапная боль в колене может застать врасплох и сделать даже простую ходьбу невозможной. Причин для этого может быть множество, и важно понимать, как действовать в такой ситуации.

Возможные причины боли в колене

По словам врача-ортопеда, кандидата медицинских наук Дмитрия Савицкого, боль может быть вызвана:

  • острыми или хроническими заболеваниями;
  • травмами;
  • повреждениями суставов или мягких тканей.

У пожилых людей чаще встречаются дегенеративные изменения, такие как артроз, а у молодых — травмы, которые иногда остаются незамеченными или игнорируются.

Диагностика

  1. Рентген — первое исследование для выявления травмы (например, перелома) или хронического заболевания.
  2. МРТ — позволяет оценить состояние костей и мягких тканей, особенно если рентген не дал полной картины.
  3. КТ и лабораторные исследования — применяются при подозрении на повреждения костей или для уточнения диагноза артроза.

Правильная диагностика помогает выбрать подходящую тактику лечения: хирургическое вмешательство с последующей реабилитацией или консервативную терапию.

К кому обращаться

  • Если боль ощущается не только в колене, а по всей ноге — возможно, проблема связана с нервной системой, и нужна консультация невролога.
  • Если боль локализована в суставе, без явной травмы — стоит обратиться к терапевту для выявления хронического заболевания.
  • Если боль внезапная, сильная и локальная — скорее всего, травма, требующая консультации травматолога-ортопеда.

Даже небольшая травма после резкого движения может быть серьезной и требует осмотра специалиста.

Что можно сделать до визита к врачу

  • Использовать обезболивающее средство для временного облегчения.
  • При травме — обездвижить ногу и приложить холод.
  • Не нагружать сустав и ни в коем случае не терпеть боль, откладывая визит к врачу.

По словам Дмитрия Савицкого, любая боль в коленном суставе — повод обратиться к специалисту. Самолечение только временно снимает симптомы и не решает проблему.

Читайте нас также:
#медицина #врач #травмы #диагностика #лечение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лучшее — враг хорошего: почему нельзя принимать все витамины разом
Изображение к статье: Прогноз Таро на декабрь 2025 для всех знаков зодиака
Изображение к статье: «Печать несчастья»: как Вселенная намекает вам, что ваш партнер не по судьбе
Изображение к статье: 7 трав для чая, которые приносят пользу здоровью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео